Manifest Grubu Üyesi Zeynep Oktay Kimdir, Kaç Yaşında? Zeynep Oktay Kariyeri ve Instagram Hesabı
Hepsi 1 grubundan sonra ülkeyi heyecanlandıran kız müzik grubu Manifest, günden günde daha da popülerleşiyor. Üyelerin güzellikleri, tarzları ve enerjileri karşısında bizlerin de içi kıpır kıpır oluyor. Müzik piyasasına yeni girseler de kısa sürede üne kavuştular. Üyelerden Zeynep Oktay’ı merak edenleriniz de vardır. Zeynep Oktay kaç yaşında, ne mezunu, müzik kariyeri nasıl başladı? Gelin kendisini yakından tanıyalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zeynep Oktay Kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zeynep Oktay Kaç Yaşında?
Zeynep Oktay Kariyer Başlangıcı
Zeynep Oktay Şarkıları
Zeynep Oktay Özel Hayatı ve Instagram’ı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zeynep Oktay’ın Ödülleri ve Adaylıkları
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın