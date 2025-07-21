Manifest Grubu Üyesi Zeynep Oktay Kimdir, Kaç Yaşında? Zeynep Oktay Kariyeri ve Instagram Hesabı

Zeynep Oktay’ın ilişkisi olup olmadığı da hayranları tarafından merak edilen bir konu. Güzelliğiyle dikkat çeken Zeynep Oktay’ın ilişkisi olup olmadığına dair herhangi bir paylaşımı bulunmuyor. Ancak Ateş Atilla ile sevgili olduğu da söylentiler arasında.

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