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Manifest Grubu Üyesi Zeynep Oktay Kimdir, Kaç Yaşında? Zeynep Oktay Kariyeri ve Instagram Hesabı

Manifest Grubu Üyesi Zeynep Oktay Kimdir, Kaç Yaşında? Zeynep Oktay Kariyeri ve Instagram Hesabı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.07.2025 - 14:38

Hepsi 1 grubundan sonra ülkeyi heyecanlandıran kız müzik grubu Manifest, günden günde daha da popülerleşiyor. Üyelerin güzellikleri, tarzları ve enerjileri karşısında bizlerin de içi kıpır kıpır oluyor. Müzik piyasasına yeni girseler de kısa sürede üne kavuştular. Üyelerden Zeynep Oktay’ı merak edenleriniz de vardır. Zeynep Oktay kaç yaşında, ne mezunu, müzik kariyeri nasıl başladı? Gelin kendisini yakından tanıyalım!

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Zeynep Oktay Kimdir?

Zeynep Oktay Kimdir?

Genç yetenekler arasında ön plana çıkan tam adıyla Zeynep Sude Oktay, Big5 Türkiye yarışmasında yeteneğini kanıtlayarak Manifest’in üyelerinden oldu. Zeynep Oktay, Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nde eğitimine devam ediyor. Aynı zamanda uzun süredir dans eğitimi aldığı için profesyonel dansçı.

Zeynep Oktay Kaç Yaşında?

Zeynep Oktay Kaç Yaşında?

18 Nisan 2001 doğumlu olan 24 yaşındaki Zeynep Oktay, Koç burcu. Kendine özgü cool tavrıyla öne çıkan Zeynep Oktay, grubun her üyesi gibi geniş bir hayran kitlesine sahip.

Zeynep Oktay Kariyer Başlangıcı

Zeynep Oktay Kariyer Başlangıcı

Kendisi bahsettiğimiz üzere aslında profesyonel dansçı ve Big5 Türkiye yarışmasında dans performanslarıyla dikkat çeken isimlerden. Yarışma sayesinde sesiyle de kendini kanıtlama şansı bulan Zeynep Oktay, Manifest grubuyla birlikte müzik kariyerinin de başlangını yapmış oldu.

Zeynep Oktay Şarkıları

Zeynep Oktay Şarkıları

Sahne hakimiyeti güçlü olan ismin henüz şarkıları yalnızca grubuyla olan parçalar 👇

  • KTS

  • Snap

  • Zamansızdık

  • Zehir

  • Arıyo

  • Hayır

  • Manifest

  • Yaşanacaksa

  • Durma

Zeynep Oktay Özel Hayatı ve Instagram’ı

Zeynep Oktay Özel Hayatı ve Instagram’ı

Zeynep Oktay’ın ilişkisi olup olmadığı da hayranları tarafından merak edilen bir konu. Güzelliğiyle dikkat çeken Zeynep Oktay’ın ilişkisi olup olmadığına dair herhangi bir paylaşımı bulunmuyor. Ancak Ateş Atilla ile sevgili olduğu da söylentiler arasında.

Instagram hesabi için 👉 @zeynep.okktay

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Zeynep Oktay’ın Ödülleri ve Adaylıkları

Zeynep Oktay’ın Ödülleri ve Adaylıkları

Oktay’ın ve Manifest grubunun henüz yeni popüler oldukları için herhangi bir ödülleri yok. Ancak Manifest grubu, “Yılın En İyi Çıkış Yapan Grubu” ödülüne aday.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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