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Sakarya'daki Yangının Sebebi Duyanlara "Pes" Dedirtti

Sakarya'daki Yangının Sebebi Duyanlara "Pes" Dedirtti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.07.2025 - 21:00

Türkiye'nin dört bir yanından gelen yangın haberleri doğayı ve tüm canlıları tehdit etmeyi sürdürüyor. Günlerce süren söndürme çalışmaları kimi yerlerde yetersiz kalırken birçok mahallede tahliye edildi. Sakarya'daki yangının sebebini ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı. 

Sorumsuzluğun boyutu bir kez daha gözler önüne serilirken yaşanan felaketin geri dönüşü olmaması bir kez daha haberi duyanları kahretti.

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Türkiye günlerdir yangınlarla boğuşuyor. Ülkenin dört bir yanından gelen görüntüler yürek dağlıyor.

Türkiye günlerdir yangınlarla boğuşuyor. Ülkenin dört bir yanından gelen görüntüler yürek dağlıyor.

Bursa, Sakarya, Karabük gibi bölgelerde yangının boyutu telafi edilemez noktalara gelirken, birçok mahalle tahliye edildi ve binlerce insan evsiz kaldı. 

Tüm bunların yanında sorumlular aranırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 3 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Sakarya'da yangının başlama sebebini açıklayan Ali Yerlikaya, duyanlara pes dedirtti.

Sakarya'da yangının başlama sebebini açıklayan Ali Yerlikaya, duyanlara pes dedirtti.

Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada 'Sakarya Akyazı Boztepe Mahallesinde; 22 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, A.B. isimli şüpheli şahsın eskimiş yatağını yakmaya çalıştığı esnada ateşin ormanlık alana sıçraması sebebiyle meydana geldiği belirlendi. Şüpheli şahıs tutuklandı.' dedi. 

Büyük bir bölgeyi etkileyen yangının başlama sebebi duyanları hem öfkelendirdi hem de şaşırttı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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