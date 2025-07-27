Sakarya'daki Yangının Sebebi Duyanlara "Pes" Dedirtti

Türkiye'nin dört bir yanından gelen yangın haberleri doğayı ve tüm canlıları tehdit etmeyi sürdürüyor. Günlerce süren söndürme çalışmaları kimi yerlerde yetersiz kalırken birçok mahallede tahliye edildi. Sakarya'daki yangının sebebini ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.

Sorumsuzluğun boyutu bir kez daha gözler önüne serilirken yaşanan felaketin geri dönüşü olmaması bir kez daha haberi duyanları kahretti.