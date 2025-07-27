Sakarya'daki Yangının Sebebi Duyanlara "Pes" Dedirtti
Türkiye'nin dört bir yanından gelen yangın haberleri doğayı ve tüm canlıları tehdit etmeyi sürdürüyor. Günlerce süren söndürme çalışmaları kimi yerlerde yetersiz kalırken birçok mahallede tahliye edildi. Sakarya'daki yangının sebebini ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.
Sorumsuzluğun boyutu bir kez daha gözler önüne serilirken yaşanan felaketin geri dönüşü olmaması bir kez daha haberi duyanları kahretti.
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Türkiye günlerdir yangınlarla boğuşuyor. Ülkenin dört bir yanından gelen görüntüler yürek dağlıyor.
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Sakarya'da yangının başlama sebebini açıklayan Ali Yerlikaya, duyanlara pes dedirtti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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