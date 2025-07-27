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Ankara'nın Hafızası Sayılabilecek İsimlerden Alper Fidaner Vefat Etti

Ankara'nın Hafızası Sayılabilecek İsimlerden Alper Fidaner Vefat Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.07.2025 - 19:04

Fotoğrafçı, gazeteci, DJ, arşivci ve koleksiyoner kimlikleriyle tanınan Alper Fidaner, Ankara’da akciğer kanseriyle süren uzun mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. 60 yaşında aramızdan ayrılan Fidaner, ardında hem görsel hem işitsel bir arşiv, hem de Ankara'nın belleğinde silinmeyecek izler bıraktı.

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Alper Fidaner, Ankara kültür sanat hayatında önemli bir yere sahipti.

Alper Fidaner, Ankara kültür sanat hayatında önemli bir yere sahipti.

Fotoğrafçı, gazeteci, DJ ve koleksiyoner kimlikleriyle tanınan Alper Fidaner, yaşamını ve üretimini adadığı Ankara’da hayata veda etti. Uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Fidaner, 60 yaşındaydı.

Ankara, Fidaner için yalnızca bir yaşam alanı değil, üretiminin ana kaynağıydı. 1966’dan bu yana kentte yaşayan Fidaner, fotoğrafları, eski plakları, sokak hikâyeleri ve radyo kayıtlarıyla şehrin kültürel hafızasına katkı sundu.

Fotoğrafla 1983 yılında tanışan Fidaner, Güneş, Evrensel ve Siyah Beyaz gibi gazetelerde foto muhabirliği yaptı. Reuters ve Aktüel gibi yayınlarla da çalıştı. Kadrajına sadece görüntü değil; yoksulluk, sokak yaşamı, aşk, kayıp ve müziği de sığdırdı. Geride, zamana direnen bir Ankara arşivi bıraktı.

Son yıllarda hastalığı ilerlerken Ankara'da adına dayanışma geceleri düzenlendi.

Son yıllarda hastalığı ilerlerken Ankara'da adına dayanışma geceleri düzenlendi.

Ankaralılar için önemli bir yere sahip olan Fidaner için 2023-2025 yılları arasında Ankara'nın çeşitli mekanlarında dayanışma geceleri düzenlendi. Fidaner halen Ankara'nın önemli mekanlarında '90'lar gecesi', 'Eski 45'likler' isimleriyle programlar yapıyordu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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