Ankara'nın Hafızası Sayılabilecek İsimlerden Alper Fidaner Vefat Etti

Fotoğrafçı, gazeteci, DJ ve koleksiyoner kimlikleriyle tanınan Alper Fidaner, yaşamını ve üretimini adadığı Ankara’da hayata veda etti. Uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Fidaner, 60 yaşındaydı.

Ankara, Fidaner için yalnızca bir yaşam alanı değil, üretiminin ana kaynağıydı. 1966’dan bu yana kentte yaşayan Fidaner, fotoğrafları, eski plakları, sokak hikâyeleri ve radyo kayıtlarıyla şehrin kültürel hafızasına katkı sundu.

Fotoğrafla 1983 yılında tanışan Fidaner, Güneş, Evrensel ve Siyah Beyaz gibi gazetelerde foto muhabirliği yaptı. Reuters ve Aktüel gibi yayınlarla da çalıştı. Kadrajına sadece görüntü değil; yoksulluk, sokak yaşamı, aşk, kayıp ve müziği de sığdırdı. Geride, zamana direnen bir Ankara arşivi bıraktı.