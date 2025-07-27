Ankara'nın Hafızası Sayılabilecek İsimlerden Alper Fidaner Vefat Etti
Fotoğrafçı, gazeteci, DJ, arşivci ve koleksiyoner kimlikleriyle tanınan Alper Fidaner, Ankara’da akciğer kanseriyle süren uzun mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. 60 yaşında aramızdan ayrılan Fidaner, ardında hem görsel hem işitsel bir arşiv, hem de Ankara'nın belleğinde silinmeyecek izler bıraktı.
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Alper Fidaner, Ankara kültür sanat hayatında önemli bir yere sahipti.
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Son yıllarda hastalığı ilerlerken Ankara'da adına dayanışma geceleri düzenlendi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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