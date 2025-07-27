İbrahim Tatlıses'in Kızı Dilan Çıtak'ı Polis Havaya Ateş Açarak Durdurabildi
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, Bodrum’da trafikte emniyet şeridinden ilerlerken polisin “dur” ihtarına uymadı. İddiaya göre Çıtak, aracını polisin üzerine sürdü. Bunun üzerine görevli polis havaya uyarı ateşi açarak aracı durdurdu.
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Dilan Çıtak, Bodrum'da emniyet şeridini ihlal ettiği için durdurulmak istendi ancak dur ihtarına uymadı.
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Araca kendisini kilitleyen Dilan Çıtak, sosyal medyadan canlı yayın açtı.
Dilan Çıtak, araç içinde gözyaşları içinde olanları anlattı. Çıtak, kocasının emniyet müdürüne ulaştığını; ünlü olduğu için bunları yaşadığını söyledi.
Olay Bodrum Kent TV ekranlarına da böyle yansıdı:
Gözaltına alındı
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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