İbrahim Tatlıses'in Kızı Dilan Çıtak'ı Polis Havaya Ateş Açarak Durdurabildi

Daha önce havalimanında yaşadığı tartışmayla gündeme gelen şarkıcı Dilan Çıtak, bu kez Bodrum’da polisle yaşadığı bir olayla dikkat çekti. Konacık Atatürk Bulvarı’nda aracını emniyet şeridinde kullanan Çıtak, polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymadı ve iddiaya göre aracını görevli polisin üzerine sürdü. Bunun üzerine polis, havaya uyarı ateşi açarak aracı durdurdu.

Olayın ardından bölgeye takviye ekipler yönlendirilirken, Dilan Çıtak başka bir araçla bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Ancak başarılı olamayan şarkıcı, yeniden kendi aracına dönerek aracın kapılarını kilitledi. Yaşananlar çevrede kısa süreli panik yaratırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.