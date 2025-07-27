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İbrahim Tatlıses'in Kızı Dilan Çıtak'ı Polis Havaya Ateş Açarak Durdurabildi

İbrahim Tatlıses'in Kızı Dilan Çıtak'ı Polis Havaya Ateş Açarak Durdurabildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.07.2025 - 17:24

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, Bodrum’da trafikte emniyet şeridinden ilerlerken polisin “dur” ihtarına uymadı. İddiaya göre Çıtak, aracını polisin üzerine sürdü. Bunun üzerine görevli polis havaya uyarı ateşi açarak aracı durdurdu.

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Dilan Çıtak, Bodrum'da emniyet şeridini ihlal ettiği için durdurulmak istendi ancak dur ihtarına uymadı.

Dilan Çıtak, Bodrum'da emniyet şeridini ihlal ettiği için durdurulmak istendi ancak dur ihtarına uymadı.

Daha önce havalimanında yaşadığı tartışmayla gündeme gelen şarkıcı Dilan Çıtak, bu kez Bodrum’da polisle yaşadığı bir olayla dikkat çekti. Konacık Atatürk Bulvarı’nda aracını emniyet şeridinde kullanan Çıtak, polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymadı ve iddiaya göre aracını görevli polisin üzerine sürdü. Bunun üzerine polis, havaya uyarı ateşi açarak aracı durdurdu.

Olayın ardından bölgeye takviye ekipler yönlendirilirken, Dilan Çıtak başka bir araçla bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Ancak başarılı olamayan şarkıcı, yeniden kendi aracına dönerek aracın kapılarını kilitledi. Yaşananlar çevrede kısa süreli panik yaratırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Araca kendisini kilitleyen Dilan Çıtak, sosyal medyadan canlı yayın açtı.

Araca kendisini kilitleyen Dilan Çıtak, sosyal medyadan canlı yayın açtı.

Olay sonrası hakkında soruşturma başlatılan Dilan Çıtak, yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı. Çıtak, 'Bu ülkeden beni defetmeye çalışıyorlar. Soyadımı görünce 'Kenara çek' dedi. Bu iyi niyet mi şimdi? Ben Ayşe, Fatma olsam bunu yapacak mıydı? Silahını çıkardı bir de,' sözleriyle polis müdahalesine tepki gösterdi.

Çıtak’ın bu açıklamaları, sosyal medyada ve kamuoyunda tartışmalara yol açarken, olayla ilgili resmi süreç devam ediyor.

Dilan Çıtak, araç içinde gözyaşları içinde olanları anlattı. Çıtak, kocasının emniyet müdürüne ulaştığını; ünlü olduğu için bunları yaşadığını söyledi.

Olay Bodrum Kent TV ekranlarına da böyle yansıdı:

Gözaltına alındı

Gözaltına alındı

'Trafiği tehlikeye düşürmek', 'Dur ihtarına uymama', 'Kamu görevlisine direnme' gibi suçlamalarla gözaltına alınan Çıtak'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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