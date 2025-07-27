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NASA'nın Isı Haritasının Sosyal Medya ve Televizyonlarda "Yangın Haritası" Diye Paylaşılması Tepki Çekti

NASA'nın Isı Haritasının Sosyal Medya ve Televizyonlarda "Yangın Haritası" Diye Paylaşılması Tepki Çekti

NASA
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.07.2025 - 15:00

Türkiye yurt genelinde yaşanan orman yangınları ile mücadele ediyor. Hava sıcaklarının mevsim normallerinin çok üzerine çıkması sonrasında yurdun dört bir yanında çıkan yangınlara müdahalenin ise yetersiz kaldığı iddia ediliyor.

Dün akşam Bursa’da yaşanan yangın sırasında bazı sosyal medya hesaplarında ve televizyon kanallarında NASA’nın Dünya ısı haritası, Dünya yangın haritası olarak paylaşılması ise tepki çekti.

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Amerika’nın Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) anlık olarak yayınladığı haritada dünya üzerinde ısı anormalliklerinin yaşandığı bölgeleri paylaşıyor.

Amerika’nın Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) anlık olarak yayınladığı haritada dünya üzerinde ısı anormalliklerinin yaşandığı bölgeleri paylaşıyor.

NASA’nın ısı haritası ise dün sosyal medyada en çok paylaşılan görüntü oldu.

Bazı hesaplar ve televizyon kanalları, ısı haritasını yangın haritası olarak paylaştı.

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Sosyal medyada tepki çeken bu “hata” sonrasında bazı kullanıcılar CNN Türk’ü yalan haber yaptığı gerekçesiyle kanalın uluslararası isim sahibi CNN’e şikayet etti.

Sosyal medyada tepki çeken bu “hata” sonrasında bazı kullanıcılar CNN Türk’ü yalan haber yaptığı gerekçesiyle kanalın uluslararası isim sahibi CNN’e şikayet etti.
twitter.com

'Adınızı ve kurumsal kimliğinizi taşıyan CNN Türk yalan habercilik yapıyor. Türkiye genelinde yangınlar devam ederken, NASA'nın ısı haritasını 'Yangın Haritası' olarak paylaşıyor ve vatandaşları manipüle ediyorlar.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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