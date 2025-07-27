NASA'nın Isı Haritasının Sosyal Medya ve Televizyonlarda "Yangın Haritası" Diye Paylaşılması Tepki Çekti

Türkiye yurt genelinde yaşanan orman yangınları ile mücadele ediyor. Hava sıcaklarının mevsim normallerinin çok üzerine çıkması sonrasında yurdun dört bir yanında çıkan yangınlara müdahalenin ise yetersiz kaldığı iddia ediliyor.

Dün akşam Bursa’da yaşanan yangın sırasında bazı sosyal medya hesaplarında ve televizyon kanallarında NASA’nın Dünya ısı haritası, Dünya yangın haritası olarak paylaşılması ise tepki çekti.