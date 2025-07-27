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Türkiye'nin Kaç Tane Yangın Söndürme Uçağı Var? Yangınla Mücadele Envanterimizin Kapasitesi Ne?

Türkiye'nin Kaç Tane Yangın Söndürme Uçağı Var? Yangınla Mücadele Envanterimizin Kapasitesi Ne?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
27.07.2025 - 13:25

Türkiye maalesef son yılların her yaz ayında orman yangınlarıyla mücadele etmeye başladı. İzmir, Bursa, Sakarya, Karabük, Eskişehir, Kahramanmaraş derken orman yangınları bu sene ülkemizin dört bir yanında meydana geldi. Yangınla mücadele eden vatandaşlarımız zor anlar yaşarken rüzgarın ve sıcakların etkisiyle alevlerle mücadele etmek gittikçe zorlaşıyor. Bu noktada vatandaşların akıllarına ise yangın söndürme uçakları geliyor. Yangın söndürme uçaklarının kullanıldığı havadan söndürme yöntemi, en etkili yöntemlerden biridir.

Peki Türkiye'nin kaç tane yangın söndürme uçağı var, kapasiteleri ne?

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Türkiye'nin Kaç Tane Yangın Söndürme Uçağı Var?

Türkiye'nin Kaç Tane Yangın Söndürme Uçağı Var?

OGM'nin (Orman Genel Müdülüğü) paylaşımına göre Türkiye'nin 2025 itibarıyla orman yangınlarıyla mücadele gücü aşağıdaki gibidir:

  • 25 bin yangınla mücadele personeli

  • 131 bin orman yangını gönüllüsü

  • 184'ü akıllı toplam 776 gözetleme kulesi (yapay zeka destekli sistemler sayesinde tespit süresi 2 dakika)

  • 5.359 kara aracı ve ekipmanlar (arazöz ve su ikmal araçları: 1.786 adet, iş makinesi: 831 adet, ilk müdahale aracı: 2.742 adet)

  • yangın göletleri ve havuzlar: 4.796 adet

Türkiye'nin yangın söndürme uçağı sayısı ise 27'si uçak ve 105'i helikopter olmak üzere toplam 132'dir. Ayrıca 14 İHA ile Türkiye Avrupa'da birinci, dünyada ise ikinci sıradadır.

Yangın Söndürme Uçaklarının Özellikleri

Yangın Söndürme Uçaklarının Özellikleri

İHA'lar yangınların erken tespiti ve anlık gözetimi için kullanılır. Şu anda 14 İHA, yangın gözetimi amacıyla aktif olarak görev alır. Yangın tespit süresi 2 dakikadır.

Türkiye'nin yangın söndürme uçakları arasında yangın söndürme amacıyla özel olarak geliştirilen OTAĞ, yüksek teknolojili yönetim uçağıdır.

Ayrıca, 3 Mayıs 2023’te TUSAŞ üretimi Sikorsky T70 helikopterler, Air Tractor yangın uçakları ve keşif uçakları Orman Genel Müdürlüğü filosuna katılmıştır.

Türkiye'deki Yangın Söndürme Uçakları Kaç Ton Su Alır? 

27 uçak ve 105 helikopterin toplam su kapasitesi 438 tondur.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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