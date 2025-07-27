Türkiye'nin Kaç Tane Yangın Söndürme Uçağı Var? Yangınla Mücadele Envanterimizin Kapasitesi Ne?
Türkiye maalesef son yılların her yaz ayında orman yangınlarıyla mücadele etmeye başladı. İzmir, Bursa, Sakarya, Karabük, Eskişehir, Kahramanmaraş derken orman yangınları bu sene ülkemizin dört bir yanında meydana geldi. Yangınla mücadele eden vatandaşlarımız zor anlar yaşarken rüzgarın ve sıcakların etkisiyle alevlerle mücadele etmek gittikçe zorlaşıyor. Bu noktada vatandaşların akıllarına ise yangın söndürme uçakları geliyor. Yangın söndürme uçaklarının kullanıldığı havadan söndürme yöntemi, en etkili yöntemlerden biridir.
Peki Türkiye'nin kaç tane yangın söndürme uçağı var, kapasiteleri ne?
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Türkiye'nin Kaç Tane Yangın Söndürme Uçağı Var?
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Yangın Söndürme Uçaklarının Özellikleri
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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