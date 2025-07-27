İDO’dan Açıklama Geldi: Orman Yangınına Müdahaleye Giden Ekipten Vapur Parası İstendi İddiası!

Afetlere Hazırlık ve Müdahale Federasyonu (AFEDED) isimli sivil yardım kuruluşunun başkanı Ercan Soylu’nun yaptığı paylaşım ise çok konuşuldu.

Soylu, Yalova’da hizmet veren İDO’ya ait vapura ekiplerin girmesi için ücret istendiğini ve bu sebeple yardım ekiplerinin geçişinin geciktiğini paylaşmıştı.