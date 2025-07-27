İDO’dan Açıklama Geldi: Orman Yangınına Müdahaleye Giden Ekipten Vapur Parası İstendi İddiası!
AFAD’ın çağrısı üzerinde Bursa’daki orman yangınına müdahaleye giden Afetlere Hazırlık ve Müdahale Federasyonu (AFEDED) ekiplerinden Yalova’da vapur geçişinde ücret istendiği iddia edilmişti.
Federasyon başkanının paylaşımı sonrasında söz konusu şirket İDO açıklama yaptı ve yaşananların tecrübesiz bir personel nedeniyle olduğu ve sorumlu kişinin açığa alındığı duyuruldu.
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Dün akşam saatlerinde Bursa’da yaşanan ve yerleşim yerlerini tehdit eden orman yangını nedeniyle İstanbul’dan da ekipler Bursa’ya doğru yola çıkmıştı.
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Ercan Soylu’nun açıklamaları 👇
Yardım ekiplerinden para istediği iddia edilen İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) söz konusu iddialar üzerine açıklama yaptı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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