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İDO’dan Açıklama Geldi: Orman Yangınına Müdahaleye Giden Ekipten Vapur Parası İstendi İddiası!

İDO’dan Açıklama Geldi: Orman Yangınına Müdahaleye Giden Ekipten Vapur Parası İstendi İddiası!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.07.2025 - 14:10

AFAD’ın çağrısı üzerinde Bursa’daki orman yangınına müdahaleye giden Afetlere Hazırlık ve Müdahale Federasyonu (AFEDED) ekiplerinden Yalova’da vapur geçişinde ücret istendiği iddia edilmişti.

Federasyon başkanının paylaşımı sonrasında söz konusu şirket İDO açıklama yaptı ve yaşananların tecrübesiz bir personel nedeniyle olduğu ve sorumlu kişinin açığa alındığı duyuruldu.

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Dün akşam saatlerinde Bursa’da yaşanan ve yerleşim yerlerini tehdit eden orman yangını nedeniyle İstanbul’dan da ekipler Bursa’ya doğru yola çıkmıştı.

Dün akşam saatlerinde Bursa’da yaşanan ve yerleşim yerlerini tehdit eden orman yangını nedeniyle İstanbul’dan da ekipler Bursa’ya doğru yola çıkmıştı.

Afetlere Hazırlık ve Müdahale Federasyonu (AFEDED) isimli sivil yardım kuruluşunun başkanı Ercan Soylu’nun yaptığı paylaşım ise çok konuşuldu.

Soylu, Yalova’da hizmet veren İDO’ya ait vapura ekiplerin girmesi için ücret istendiğini ve bu sebeple yardım ekiplerinin geçişinin geciktiğini paylaşmıştı.

Ercan Soylu’nun açıklamaları 👇

Yardım ekiplerinden para istediği iddia edilen İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) söz konusu iddialar üzerine açıklama yaptı.

Yardım ekiplerinden para istediği iddia edilen İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) söz konusu iddialar üzerine açıklama yaptı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Tecrübesiz eleman olur, ama o an telsizde amir vardır onu arar. Ben bilmem gardaş kime şikayet edeceksen et, parayı ödemeden geçemeng diyebilen adam tecrübes... Devamını Gör

Otto Skorzeny

Abi , haksız yere durduranları saydın zaten

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