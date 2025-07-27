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Diyanet Açıkladı: Rüşvet Aldığı İddia Edilen Mekke Sorumlusu Ahmet Daştanbek Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Diyanet Açıkladı: Rüşvet Aldığı İddia Edilen Mekke Sorumlusu Ahmet Daştanbek Hakkında Soruşturma Başlatıldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.07.2025 - 15:41

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Mekke sorumlusu olan Ahmet Daştanbek’in sosyal medyada yayınlanan bir videosunda para sayma görüntüleri yer almıştı. Daştanbek’in rüşvet alarak aldığı paraları saydığı iddia edilmişti. 

Diyanet İşleri Başkanlığı söz konusu görüntüler sonrasında ismi geçen görevli hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Diyanet İşleri Başkanlığı’nda uzun süredir Mekke sorumlusu olarak görev yapan Ahmet Daştanbek’in görüntüleri gündem olmuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda uzun süredir Mekke sorumlusu olarak görev yapan Ahmet Daştanbek’in görüntüleri gündem olmuştu.

O anlar 👇

Diyanet İşleri Başkanlığı gündem olan görüntüler sonrasında açıklama yaptı. 👇

Diyanet İşleri Başkanlığı gündem olan görüntüler sonrasında açıklama yaptı. 👇
twitter.com

Açıklamada “Bazı sosyal medya platformlarında bir görevlimize ait olduğu iddia edilen video görüntüsü ile ilgili olarak Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Görevlendirilen müfettişler tarafından konu titizlikle incelenmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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