Diyanet Açıkladı: Rüşvet Aldığı İddia Edilen Mekke Sorumlusu Ahmet Daştanbek Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Açıklamada “Bazı sosyal medya platformlarında bir görevlimize ait olduğu iddia edilen video görüntüsü ile ilgili olarak Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Görevlendirilen müfettişler tarafından konu titizlikle incelenmektedir.” ifadeleri kullanıldı.