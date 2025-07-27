Yargıtay, Komşusuna "Hıyar" Diyen Kişiyi Nezaketsiz Buldu, Hakaret Saymadı

Yerel mahkeme, tanık ifadelerine dayanarak sanığın komşusuna hakaret ettiğine hükmetti ve 3 bin 480 TL adli para cezasına çarptırdı. Ayrıca olayın toplum içinde yaşanması nedeniyle cezada artırım uygulandı.

Sanık karara itiraz edince dosya Yargıtay 4. Ceza Dairesi’ne taşındı. Türkiye Gazetesi’nin aktardığına göre, Yüksek Mahkeme sanığın kullandığı ifadenin kaba ve rahatsız edici olduğunu kabul etmekle birlikte, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sanığın söylediği ‘Hadi oradan hıyar’ sözü, muhatabın onur ya da saygınlığına doğrudan zarar veren bir hakaret niteliğinde değildir. Bu tür söylemler hakaret kapsamında değil, sadece görgü ve nezaket kurallarına aykırı sözler olarak değerlendirilmelidir.”