Yargıtay, Komşusuna "Hıyar" Diyen Kişiyi Nezaketsiz Buldu, Hakaret Saymadı
Yargıtay 4. Ceza Dairesi, dikkat çeken bir karara imza attı. Komşusuna “Hadi oradan hıyar” diyen bir sanık hakkında yerel mahkemenin verdiği mahkûmiyet kararını bozan Daire, söz konusu ifadenin kaba ve nezaket dışı olduğunu ancak hakaret suçu kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirtti. Yüksek Mahkeme, günlük hayatta kullanılan bazı ifadelerin cezai yaptırım gerektirmeyeceğini vurguladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İki komşu arasında yaşanan kavga, "hıyar" denmesi sebebiyle mahkemeye taşındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Hıyar, onur ya da saygınlığa doğrudan zarar vermiyor"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın