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Yargıtay, Komşusuna "Hıyar" Diyen Kişiyi Nezaketsiz Buldu, Hakaret Saymadı

Yargıtay, Komşusuna "Hıyar" Diyen Kişiyi Nezaketsiz Buldu, Hakaret Saymadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.07.2025 - 18:07

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, dikkat çeken bir karara imza attı. Komşusuna “Hadi oradan hıyar” diyen bir sanık hakkında yerel mahkemenin verdiği mahkûmiyet kararını bozan Daire, söz konusu ifadenin kaba ve nezaket dışı olduğunu ancak hakaret suçu kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirtti. Yüksek Mahkeme, günlük hayatta kullanılan bazı ifadelerin cezai yaptırım gerektirmeyeceğini vurguladı.

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İki komşu arasında yaşanan kavga, "hıyar" denmesi sebebiyle mahkemeye taşındı.

İki komşu arasında yaşanan kavga, "hıyar" denmesi sebebiyle mahkemeye taşındı.

Olay, bir sitede komşular arasında köpek şikâyeti nedeniyle başladı. Sanığın köpeğini belediyeye şikâyet eden komşusuna, zabıta ekipleri geldikten sonra 'Beni şikâyet eden sen misin?' diye sorması üzerine tartışma çıktı. Komşusunun “Evet benim” demesine sinirlenen sanık, “Hadi oradan hıyar!” diyerek tepki verdi. Bunun üzerine komşu, hakaret edildiği gerekçesiyle dava açtı.

"Hıyar, onur ya da saygınlığa doğrudan zarar vermiyor"

"Hıyar, onur ya da saygınlığa doğrudan zarar vermiyor"

Yerel mahkeme, tanık ifadelerine dayanarak sanığın komşusuna hakaret ettiğine hükmetti ve 3 bin 480 TL adli para cezasına çarptırdı. Ayrıca olayın toplum içinde yaşanması nedeniyle cezada artırım uygulandı.

Sanık karara itiraz edince dosya Yargıtay 4. Ceza Dairesi’ne taşındı. Türkiye Gazetesi’nin aktardığına göre, Yüksek Mahkeme sanığın kullandığı ifadenin kaba ve rahatsız edici olduğunu kabul etmekle birlikte, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sanığın söylediği ‘Hadi oradan hıyar’ sözü, muhatabın onur ya da saygınlığına doğrudan zarar veren bir hakaret niteliğinde değildir. Bu tür söylemler hakaret kapsamında değil, sadece görgü ve nezaket kurallarına aykırı sözler olarak değerlendirilmelidir.”

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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