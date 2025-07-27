Ali Yerlikaya Açıkladı: Orman Yangınlarıyla İlgili 3 Kişi Tutuklandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya orman yangınlarına ilişkin yaptığı açıklamada 7 şüphelinin gözaltına alındığını ve 3'ünün tutuklandığını bildirdi.
Yerlikaya, '22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili Jandarmamız tarafından; 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların 3’ü tutuklandı; 4’ü hakkında adli kontrol kararı verildi' açıklamasını yaptı.
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Ali Yerlikaya, X hesabından orman yangınlarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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