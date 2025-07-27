onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bursa'da Yangına Müdahale Etmeye Giden Tanker Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü 2 Yaralı

Bursa'da Yangına Müdahale Etmeye Giden Tanker Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü 2 Yaralı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.07.2025 - 21:25

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangınına müdahale etmek üzere bölgeye sevk edilen su tankeri, sarp arazide kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, araçta bulunan 2 kişi ise ağır yaralandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yangınla boğuşan Bursa Kestel'den bir de acı trafik kazası haberi geldi.

Yangınla boğuşan Bursa Kestel'den bir de acı trafik kazası haberi geldi.

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangınına müdahale etmek üzere yola çıkan su tankeri, engebeli arazide kontrolden çıkarak uçuruma devrildi. Feci kazada bir kişi yaşamını yitirirken, iki kişi ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen arama kurtarma ve sağlık ekipleri, tankerin düştüğü noktaya ulaşmakta zorluk yaşadı. Yaralıları kurtarabilmek için ekipler zamanla yarıştı. Halat ve özel ekipmanlarla yapılan müdahale sonucunda yaralılar güçlükle araçtan çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında yaşanan bu acı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangına müdahale halen sürerken yaşanan bu acı olay herkesi bir kez daha üzüntüye boğdu.

Yangına müdahale halen sürerken yaşanan bu acı olay herkesi bir kez daha üzüntüye boğdu.

Gürsu ve Kestel arasındaki ormanda çıkan yangın sebebiyle dün birçok mahalle tahliye edilmiş, yangın yerleşim yerlerine kadar ulaşmıştı. 

Bugün de yangın bir kez daha başlamaması için yoğun çaba vardı. Yangına müdahale etmek için zamanla yarışan tanker de uçurumdan yuvarlanarak büyük bir acı yaşattı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
9
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın