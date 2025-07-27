Bursa'da Yangına Müdahale Etmeye Giden Tanker Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü 2 Yaralı

Gürsu ve Kestel arasındaki ormanda çıkan yangın sebebiyle dün birçok mahalle tahliye edilmiş, yangın yerleşim yerlerine kadar ulaşmıştı.

Bugün de yangın bir kez daha başlamaması için yoğun çaba vardı. Yangına müdahale etmek için zamanla yarışan tanker de uçurumdan yuvarlanarak büyük bir acı yaşattı.