Bursa'da Yangına Müdahale Etmeye Giden Tanker Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü 2 Yaralı
Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangınına müdahale etmek üzere bölgeye sevk edilen su tankeri, sarp arazide kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, araçta bulunan 2 kişi ise ağır yaralandı.
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Yangınla boğuşan Bursa Kestel'den bir de acı trafik kazası haberi geldi.
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Yangına müdahale halen sürerken yaşanan bu acı olay herkesi bir kez daha üzüntüye boğdu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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