Sıcaktan Bunalan İstanbulluların İmdadına Yağmur Yetişiyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da uzun süredir etkisini sürdüren bunaltıcı sıcakların önümüzdeki günlerde kısa bir mola vereceğini duyurdu. Yapılan tahminlere göre 30 Temmuz Çarşamba ve 1 Ağustos Cuma günleri kent genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcak havadan bunalan İstanbullular için yağışlı hava kısa süreli bir serinlik getirecek.
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Eyyam-ı bahur sıcaklarından bunalan İstanbullulara müjde meteorolojiden geldi.
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Uzmanlar yağış için Çarşamba ve Perşembe'yi işaret ediyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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