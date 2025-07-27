Sıcaktan Bunalan İstanbulluların İmdadına Yağmur Yetişiyor

Tahminlere göre, İstanbul’da 30 Temmuz Çarşamba ve 1 Ağustos Cuma günleri gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Çarşamba günü sıcaklık en yüksek 32, Cuma günü ise 31 derece civarında olacak.

Yetkililer, ani ve şiddetli yağışların yol açabileceği sel, su baskını ve trafik aksaklıkları gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.