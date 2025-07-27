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Sıcaktan Bunalan İstanbulluların İmdadına Yağmur Yetişiyor

Sıcaktan Bunalan İstanbulluların İmdadına Yağmur Yetişiyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.07.2025 - 20:15

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da uzun süredir etkisini sürdüren bunaltıcı sıcakların önümüzdeki günlerde kısa bir mola vereceğini duyurdu. Yapılan tahminlere göre 30 Temmuz Çarşamba ve 1 Ağustos Cuma günleri kent genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcak havadan bunalan İstanbullular için yağışlı hava kısa süreli bir serinlik getirecek.

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Eyyam-ı bahur sıcaklarından bunalan İstanbullulara müjde meteorolojiden geldi.

Eyyam-ı bahur sıcaklarından bunalan İstanbullulara müjde meteorolojiden geldi.

İstanbul’da uzun süredir etkili olan mevsim normallerinin üzerindeki sıcak havalara kısa bir ara geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, kentte 30 Temmuz Çarşamba ve 1 Ağustos Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Aşırı sıcaklardan bunalan İstanbullular için yağışlı hava kısa süreli bir rahatlama sağlayacak.

Uzmanlar yağış için Çarşamba ve Perşembe'yi işaret ediyor.

Uzmanlar yağış için Çarşamba ve Perşembe'yi işaret ediyor.

Tahminlere göre, İstanbul’da 30 Temmuz Çarşamba ve 1 Ağustos Cuma günleri gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Çarşamba günü sıcaklık en yüksek 32, Cuma günü ise 31 derece civarında olacak.

Yetkililer, ani ve şiddetli yağışların yol açabileceği sel, su baskını ve trafik aksaklıkları gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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