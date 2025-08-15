Sil Baştan Geliyor! Tolga Güleç ve Aslı Bekiroğlu Tiyatro Sahnesinde Buluşmaya Hazırlanıyor
Sil Baştan oyunu için Tolga Güleç ve Aslı Bekiroğlu sahnede buluşmak için hazırlanıyor. Sektörün sevilen isimlerinden Tolga Güleç en son Sır oyunuyla sahnedeydi. Şimdiyse Aslı Bekiroğlu ile başrolü paylaşacak. Oyunda güldürürken düşündüren bir hikaye izleyeceğiz! Gelin detaylara geçelim…
Kaynak: Birsen Altuntaş
Oyunu Vahap Şen yönetecek!
Fantastik dram öğeleri yer alacak.
