onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Sil Baştan Geliyor! Tolga Güleç ve Aslı Bekiroğlu Tiyatro Sahnesinde Buluşmaya Hazırlanıyor

Sil Baştan Geliyor! Tolga Güleç ve Aslı Bekiroğlu Tiyatro Sahnesinde Buluşmaya Hazırlanıyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
15.08.2025 - 15:58

Sil Baştan oyunu için Tolga Güleç ve Aslı Bekiroğlu sahnede buluşmak için hazırlanıyor. Sektörün sevilen isimlerinden Tolga Güleç en son Sır oyunuyla sahnedeydi. Şimdiyse Aslı Bekiroğlu ile başrolü paylaşacak. Oyunda güldürürken düşündüren bir hikaye izleyeceğiz! Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Oyunu Vahap Şen yönetecek!

Oyunu Vahap Şen yönetecek!

Senaryo ise Simay Antep’e ait. İstanbul Sanat Ofisi (İSO) tarafından, yapımcı Fatih Küçük’ün prodüksiyonuyla sahnelenecek olan oyun eylül ayında izleyiciyle buluşacak.

Fantastik dram öğeleri yer alacak.

Fantastik dram öğeleri yer alacak.

Aslı Bekiroğlu, Tolga Güleç’e nispeten sektörün yeni isimlerinden olsa da onun da son yıllarda yıldızı git gide parlıyor. Kariyerlerine Sil Baştan oyununu da ekleyecek olan oyuncularımızın harika iş çıkaracağına eminiz. Gişesi bol olsun, hayırlı olsun diyelim!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın