Kızının Söz Töreninde Takılanlar Gündem Olmuştu: Kobra Murat’tan Açıklama Geldi
Şarkıcı Kobra Murat’ın kızı Sergül’ün söz töreni geçtiğimiz günlere damga vuran olaylardan olmuştu. Kızı henüz 18 yaşında, damadı ise 20 yaşındaydı. Söz töreni için şatafatlı bir gece organize eden Kobra Murat’a sosyal medyada tepkiler dizilmişti. Özellikle takılan takılar ve paralar karşısında, “Görmemişliğin dibi” gibi yorumlar gelmişti. Şimdiyse Kobra Murat yeni paylaşım yaparak açıklamasını dile getirdi. Gelin detaylara geçelim!
“Roman camiası olarak her şeyi abartılı yapıyoruz”
