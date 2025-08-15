onedio
Kızının Söz Töreninde Takılanlar Gündem Olmuştu: Kobra Murat’tan Açıklama Geldi

Kızının Söz Töreninde Takılanlar Gündem Olmuştu: Kobra Murat'tan Açıklama Geldi

15.08.2025 - 14:52

Şarkıcı Kobra Murat’ın kızı Sergül’ün söz töreni geçtiğimiz günlere damga vuran olaylardan olmuştu. Kızı henüz 18 yaşında, damadı ise 20 yaşındaydı. Söz töreni için şatafatlı bir gece organize eden Kobra Murat’a sosyal medyada tepkiler dizilmişti. Özellikle takılan takılar ve paralar karşısında, “Görmemişliğin dibi” gibi yorumlar gelmişti. Şimdiyse Kobra Murat yeni paylaşım yaparak açıklamasını dile getirdi. Gelin detaylara geçelim!

O günden bu içeriğimizde bahsetmiştik 👇

Ve işte Kobra Murat’ın yeni açıklaması 👇

“Roman camiası olarak her şeyi abartılı yapıyoruz”

“Roman camiası olarak her şeyi abartılı yapıyoruz”

Paylaşıma şu notları da düştü 👇

“DUYURU KOBRA MURAT TAN SONSUZ SEVGİLER SAYGILAR SELAMLAR OLSUN YÜCE ALLAHIM SONSUZ TEŞEKKÜRLER HAMDİ SENALAR OLSUN VATANIMA MİLLETİME DEVLETİME BAYRAMIZA TÜM İSLAM ALEMİNE SELAMLAR SEVGİLER SAYGILAR DUALARIMI GÖNDERİYORUM CÜMLETEN SELAMUN ALEYKÜM YÜCE ALLAHIM TÜM EVLATLARIMIZA BENİM EVLATLARIMA DA İNŞALLAH SAĞLIKLI HUZURLU MUTLU ŞANSLI KISMETLİ BEREKETLİ BOLLUK BEREKET AŞK SEVGİ BARIŞ GÜZELLİKLER İÇİNDE YAŞAMAYI NASİP ETSİN İNŞALLAH AMİN AMİN AMİN AMİN”

