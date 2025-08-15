onedio
Hem Harbi Hem Barbie: Sinem Kobal’ın 38. Yaş Gününde Kenan İmirzalıoğlu’yla Romantik Pozları Beğeni Topladı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
15.08.2025 - 13:51

Camianın sevilen çiftlerinden Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz akşam yaptıkları paylaşımlarla içimizi ısıttı. Ekranlara bir süre ara verdikten sonra yeniden setlere dönen güzel oyuncumuz Sinem Kobal, 38. yaş gününü kutladı. Eşi Kenan İmirzalıoğlu da bir an olsun yalnız bırakmadı. Çiftin romantik pozları sosyal medyada beğenilerle buluştu. Gelin bir de birlikte görelim!

38. yaş gününü kutlayan Aslan burcu güzel oyuncumuzun pastaları dikkat çekti.

“Hem Harbi Hem Barbie” yazılı pastasını üflerken objektiflere poz veren Kobal, doğal güzelliğiyle bir kez daha bizleri büyülemiş oldu. Tatil günlerinin tadını arkadaş ortamlarıyla çıkaran çiftimiz de poz vermezse olmazdı!

İkilinin fotoğrafı gözlerimizden kalpler çıkardı.

Şimdilerde yeni proje hazırlığında olan Kenan İmirzalıoğlu, A.B.İ dizisi ile ekranlara dönecek. OGM Pictures’a ait A.B.İ’yle anlaşan oyuncumuzu yıllar sonra bir dizi projesiyle yeniden izlemiş olacağız!

Ve Sinem Kobal’ın son paylaşımıyla bizler de doğum gününü kutlamış olalım!

Güzel oyuncumuz iyi ki doğdu, sağlıklı ve mutlu ömürler dileriz!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
