Hem Harbi Hem Barbie: Sinem Kobal’ın 38. Yaş Gününde Kenan İmirzalıoğlu’yla Romantik Pozları Beğeni Topladı!
Camianın sevilen çiftlerinden Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz akşam yaptıkları paylaşımlarla içimizi ısıttı. Ekranlara bir süre ara verdikten sonra yeniden setlere dönen güzel oyuncumuz Sinem Kobal, 38. yaş gününü kutladı. Eşi Kenan İmirzalıoğlu da bir an olsun yalnız bırakmadı. Çiftin romantik pozları sosyal medyada beğenilerle buluştu. Gelin bir de birlikte görelim!
38. yaş gününü kutlayan Aslan burcu güzel oyuncumuzun pastaları dikkat çekti.
İkilinin fotoğrafı gözlerimizden kalpler çıkardı.
Ve Sinem Kobal’ın son paylaşımıyla bizler de doğum gününü kutlamış olalım!
