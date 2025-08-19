onedio
6 Parmaklı Olduğu İçin Ayak Fetişi Sevgilisi Tarafından Terk Edildiğini İtiraf Etti

6 Parmaklı Olduğu İçin Ayak Fetişi Sevgilisi Tarafından Terk Edildiğini İtiraf Etti

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.08.2025 - 19:51

Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci, Instagram hesabından kendisine gelen sorulara yanıt vermeye devam ediyor. Ezmeci bu defa 6 parmaklı olduğu için ayak fetişi sevgilisi tarafından terk edilen bir takipçisine yanıt verdi.

Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci, sosyal medyadan takipçilerine derman olmaya devam ediyor.

Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci, sosyal medyadan takipçilerine derman olmaya devam ediyor.

Beyaz TV'deki programının sezon finali yapmasının ardından kadın-erkek ilişkileri hakkındaki sorulara Instagram hesabından yanıt veren Ezmeci, bu defa ayak fetişi olan sevgilisi tarafından 6 parmaklı olduğu için terk edilen bir takipçisine videolu yanıt verdi.

“Çok ilgili sevgilim fetişmiş, 6 parmağım olduğunu görünce ayrıldı. Fetiş neden olunur?” şeklindeki mesajı paylaşan Ezmeci, yanıt olarak şu ifadeleri kullandı:

'Daha çocukluğunda ayaklara sarılır, annesine, komşusuna sarılır. Çocuk cinsellik aklına geldiğinde, cinsel dürtüsü ayakla harekete geçiyor. Onu cinsel obje olarak görüyor. Bu durum terapilerle düzeltilebilir. Kişi takıntı geliştiriyor ayağa... Sizin durumunuzda da, 6 parmağınızın olması, o bunu durdurmuş olabilir. Takıntılı biriyle ilişki yaşamak çok zor kendi değişmek isterse terapi alacak.'

