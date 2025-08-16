onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Türkiye'ye Dönecek mi? Hakkında Yakalama Kararı Olan Hikmet Tuğsuz, Şimdi de Tayland'a Gitti!

Türkiye'ye Dönecek mi? Hakkında Yakalama Kararı Olan Hikmet Tuğsuz, Şimdi de Tayland'a Gitti!

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.08.2025 - 13:37

Survivor'la tanıdığımız Hikmet Tuğsuz, hakkında yakalama kararı olduğu için Türkiye'ye dönmeyip Survivor'dan kendi isteğiyle ayrılmıştı. Türkiye'ye ne zaman döneceği merak edilen Hikmet, şimdi de soluğu Tayland'da aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor 2025’in dikkat çeken isimlerinden Hikmet Tuğsuz, farklı suçlamalar nedeniyle uzun süre gündemde kalmıştı.

Survivor 2025’in dikkat çeken isimlerinden Hikmet Tuğsuz, farklı suçlamalar nedeniyle uzun süre gündemde kalmıştı.

Survivor All Star 2025’te, yarışmacılara 24 saatlik Türkiye’ye dönüş hakkı tanıyan ödül oyununda Hikmet yarışmada yer almamış ve finale çok az bir zaman kala yarışmadan kendi isteğiyle ayrılmıştı.

Hakkında 45 milyon liralık villa dolandırıcılığı ve silahla kasten yaralama suçlamaları nedeniyle yakalama kararı bulunan Hikmet’in yarışmadan ayrılması, medya ve sosyal medyada geniş yankı bulmuş ve Hikmet, “Şampiyon olabilmek için aylardır mücadele ettim, ama mecburen ayrılmak zorunda kaldım. Ağlaya ağlaya Survivor’a veda ettim” demişti.

Survivor'ın ardından ülke ülke dolaşan Hikmet'in Türkiye'ye ne zaman döneceği merak edilirken son paylaşımında yine ülke değiştirdiğini öğrendik.

Sosyal medyadan paylaşımlarına devam eden Hikmet, hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası olmasına rağmen Tayland’a giderek manikür ve pedikür yaptırdığı anları takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medyadan paylaşımlarına devam eden Hikmet, hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası olmasına rağmen Tayland’a giderek manikür ve pedikür yaptırdığı anları takipçileriyle paylaştı.

Bir paylaşımında, Türkiye’ye 14 Ekim’de döneceğini duyuran Hikmet’in, sözünü tutup tutmayacağı merak konusu oldu. Sizce Hikmet Tuğsuz, Türkiye'ye ne zaman geri dönecek?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın