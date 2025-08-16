Türkiye'ye Dönecek mi? Hakkında Yakalama Kararı Olan Hikmet Tuğsuz, Şimdi de Tayland'a Gitti!
Survivor 2025’in dikkat çeken isimlerinden Hikmet Tuğsuz, farklı suçlamalar nedeniyle uzun süre gündemde kalmıştı.
Sosyal medyadan paylaşımlarına devam eden Hikmet, hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası olmasına rağmen Tayland’a giderek manikür ve pedikür yaptırdığı anları takipçileriyle paylaştı.
