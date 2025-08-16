Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Sevim Erdoğan'dan Karakteri Hakkında Açıklamalar
Kızılcık Şerbeti'nde 3 sezon boyunca Leman karakterini canlandıran Sevim Erdoğan, Kısa Kafası programına konuk oldu. Dizinin 4. sezonunda yer almayacak olan Erdoğan, Leman karakteri hakkında açıklamalarda bulundu.
KAYNAK: Kısa Kafası
Kızılcık Şerbeti'nin kendisine 10 bölümlük bir iş olarak geldiğini söyleyen Sevim Erdoğan, tam 3 sezon bu karaktere hayat verdi.
Kızılcık Şerbeti'nin kendisine 10 bölümlük bir iş olarak geldiğini söyleyen Sevim Erdoğan, tam 3 sezon bu karaktere hayat verdi.
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
