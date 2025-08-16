onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Sevim Erdoğan'dan Karakteri Hakkında Açıklamalar

Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Sevim Erdoğan'dan Karakteri Hakkında Açıklamalar

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.08.2025 - 12:14

Kızılcık Şerbeti'nde 3 sezon boyunca Leman karakterini canlandıran Sevim Erdoğan, Kısa Kafası programına konuk oldu. Dizinin 4. sezonunda yer almayacak olan Erdoğan, Leman karakteri hakkında açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: Kısa Kafası

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 3 sezon boyunca Leman karakterini canlandıran Sevim Erdoğan, Kısa Kafası programına konuk oldu.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 3 sezon boyunca Leman karakterini canlandıran Sevim Erdoğan, Kısa Kafası programına konuk oldu.

Tam 3 sezondur Şerbo'da rol alan Sevim Erdoğan'ın 4. sezonda rol almayacağı açıklanmıştı. Dizideki partneri Soydan Soydaş'la beraber kadrodan ayrılan Sevim Erdoğan, Kısa Kafası programında Leman karakteri hakkında konuştu.

Kızılcık Şerbeti'nin kendisine 10 bölümlük bir iş olarak geldiğini söyleyen Sevim Erdoğan, tam 3 sezon bu karaktere hayat verdi.

Kızılcık Şerbeti'nin kendisine 10 bölümlük bir iş olarak geldiğini söyleyen Sevim Erdoğan, tam 3 sezon bu karaktere hayat verdi.

Leman'la kişisel olarak ortak noktası olmadığını belirten Erdoğan, karakterini inşa ederken çevresinden etkilendiğinin altını çizdi.

'Böyle bir karakter olması beni heyecanlandırdı açıkçası. Çünkü benden çok uç bir karakter. Muhafazakar, tesettürlü, bir de üstüne psikolojik sorunları var. Merakla ve heyecanla başladım. Sonra karakter de evrildi zaten. Leman bayağı keyifli bir yolculuktu benim için.

Bu kadar uzayacağı belli değildi. Verilen brief çok dardı, onu açmakta zorlandım ilk başta. Motivasyonu ne? Kocasını bırakmama motivasyonu ne? Neden bu kadar nevrotik bir karakter? Bunu çözümleme süreci ilk birkaç bölümde zorlandım. Sonra yönetmenlerimizle konuşarak güzel bir zemine oturttuk. Sonrasında da zaten bambaşka bir karakter oldu.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
futboltopu20

deniz baykal zihniyetlileri kudurtacak karakterdi