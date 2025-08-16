Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Sevim Erdoğan'dan Karakteri Hakkında Açıklamalar

Leman'la kişisel olarak ortak noktası olmadığını belirten Erdoğan, karakterini inşa ederken çevresinden etkilendiğinin altını çizdi.

'Böyle bir karakter olması beni heyecanlandırdı açıkçası. Çünkü benden çok uç bir karakter. Muhafazakar, tesettürlü, bir de üstüne psikolojik sorunları var. Merakla ve heyecanla başladım. Sonra karakter de evrildi zaten. Leman bayağı keyifli bir yolculuktu benim için.

Bu kadar uzayacağı belli değildi. Verilen brief çok dardı, onu açmakta zorlandım ilk başta. Motivasyonu ne? Kocasını bırakmama motivasyonu ne? Neden bu kadar nevrotik bir karakter? Bunu çözümleme süreci ilk birkaç bölümde zorlandım. Sonra yönetmenlerimizle konuşarak güzel bir zemine oturttuk. Sonrasında da zaten bambaşka bir karakter oldu.'