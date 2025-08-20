İzmir'de Arabayı Elleriyle Kenara Çeken Adam "Hulk" Benzetmesiyle Sosyal Medyayı Salladı

İzmir'de trafiğin akışını bozan park halindeki aracı, elleriyle kenara çeken adam sosyal medyanın gündemine oturdu. Önce ayağındaki terlikleri çıkardı, daha sonra kimseden yardım almadan arabanın arkasını havaya kaldırıp kenara çekti. Görenleri hayrete düşüren bu güç gösterisinin ardından genç adama 'Hulk' benzetmesi yapıldı.
Gelin, sosyal medyanın konuştuğu o anları bir kez de birlikte seyredelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte, tek hamle ile trafiği açan "yerli Hulk" 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Önce terliklerini çıkarttı, sonra arabayı elleriyle ve üstelik tek hamlede taşıdı!
👇
"Nazlanan erkek"👇
Sadece güç değil: "Fizik kurallarını kullanıyor"👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Sakatlanma riski yüksek"👇
👇
Denerken bir de video çeker misiniz?👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beklenen astrolojik yorum da geldi👇
👇
👇
"Bundan yaptı kral"👇
Arabanın modelini öğrenenler bu hamle için gereken gücü Grok'a hesaplatmayı da unutmadılar.👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Grok hesabını kitabını yaptı👇
"Hulk gibi olmak lazım!"👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın