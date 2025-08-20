onedio
İzmir'de Arabayı Elleriyle Kenara Çeken Adam "Hulk" Benzetmesiyle Sosyal Medyayı Salladı

İzmir otomobil
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
20.08.2025 - 23:37

İzmir'de trafiğin akışını bozan park halindeki aracı, elleriyle kenara çeken adam sosyal medyanın gündemine oturdu. Önce ayağındaki terlikleri çıkardı, daha sonra kimseden yardım almadan arabanın arkasını havaya kaldırıp kenara çekti. Görenleri hayrete düşüren bu güç gösterisinin ardından genç adama 'Hulk' benzetmesi yapıldı. 

Gelin, sosyal medyanın konuştuğu o anları bir kez de birlikte seyredelim!

İşte, tek hamle ile trafiği açan "yerli Hulk" 👇

Önce terliklerini çıkarttı, sonra arabayı elleriyle ve üstelik tek hamlede taşıdı!

@twodotsX adlı hesap tarafından paylaşılan görüntüler kısa zamanda sosyal medyada viral oldu. Görüntüleri görenler, aracın modelini ve ağırlığını öğrenip hesap kitap yapmaya da başladı. Kimileri ona 'Hulk' dedi, kimileri ise yaptıkları hesabın sonunda bu hamlenin çok da zor olmadığına karar verdi. 

Gelin, sosyal medya kullanıcılarının dikkat çeken yorumlarına bir kez de birlikte göz atalım! 👇

👇

👇
twitter.com

"Nazlanan erkek"👇

twitter.com

Sadece güç değil: "Fizik kurallarını kullanıyor"👇

twitter.com
"Sakatlanma riski yüksek"👇

twitter.com

👇

twitter.com

Denerken bir de video çeker misiniz?👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

Beklenen astrolojik yorum da geldi👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

"Bundan yaptı kral"👇

Arabanın modelini öğrenenler bu hamle için gereken gücü Grok'a hesaplatmayı da unutmadılar.👇

twitter.com
Grok hesabını kitabını yaptı👇

"Hulk gibi olmak lazım!"👇

twitter.com

Sahi siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

Elif ÇAMLIBEL
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
