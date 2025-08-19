Pilotların Müzik Listesi Merak Konusu Oldu: 12 Saat Gökyüzünde Ne Dinlenir?
Pilotların kokpitte neler yaptığı sık sık merak konusu oluyor! Kimileri pilotların nasıl uyuduğunu merak ediyor, kimilerinin ise aklında uçakların yakıt ücretleri var. Ancak bu kez Twitter'ın gündeminde 'Amerika uçuşu 12 saat, dümdüz havada bitmez o yol” diyen X kullancısının pilotların gökyüzünde telefonlarını uçağa bağlayıp şarkı açıp açmadıklarına dair sorusu dikkatleri üzerine çekti. Bir de sosyal medya soruya, hayal gücünü kullanarak karşılık verinci gerçek ile mizah birbirine karıştı.
Gelin, bir soruyla Twitter'dan neler olmuş görelim!
İşte, pilotların uçakta müzik dinleyip dinlemediklerini merak etmemizi sağlayan o tweet 👇
"Uçak selektör yapar mı?" 👇
Nerede olsa dinlenen o şarkı... 👇
"Mazotun litresi kaç lira?"👇
İnanmasa uçabilir miydi?👇
Sahi bir sorsanız, gelseniz...👇
Rahatlar diyorsunuz baya...👇
"Paralel evrende pilot İbo"👇
C2 seviye bağımlılık bilgisi de geldi!👇
Müzik yok ama Yaprak Dökümü ve Aşk-ı Memnu diyorsunuz yani👇
"Sohbet etmeleri bile yasak"👇
Hem de Cengiz Kurtoğlu: "Evet açıyoruz 😂"👇
Hadi öğrenelim: "Pilotlar uçakta nerede yatıyor?"👇
Siz rötar bekleyin: Uçuş ekibi kopuyor👇
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
