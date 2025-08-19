onedio
Pilotların Müzik Listesi Merak Konusu Oldu: 12 Saat Gökyüzünde Ne Dinlenir?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.08.2025 - 16:24

Pilotların kokpitte neler yaptığı sık sık merak konusu oluyor! Kimileri pilotların nasıl uyuduğunu merak ediyor, kimilerinin ise aklında uçakların yakıt ücretleri var. Ancak bu kez Twitter'ın gündeminde 'Amerika uçuşu 12 saat, dümdüz havada bitmez o yol” diyen X kullancısının pilotların gökyüzünde telefonlarını uçağa bağlayıp şarkı açıp açmadıklarına dair sorusu dikkatleri üzerine çekti. Bir de sosyal medya soruya, hayal gücünü kullanarak karşılık verinci gerçek ile mizah birbirine karıştı. 

Gelin, bir soruyla Twitter'dan neler olmuş görelim!

İşte, pilotların uçakta müzik dinleyip dinlemediklerini merak etmemizi sağlayan o tweet 👇

twitter.com

Sıkı durun, çünkü Twitter kullancılarının bu konuya ilişkin yorumları ve tahminleri kadar ilginç soruları da vardı.

"Uçak selektör yapar mı?" 👇

twitter.com

Nerede olsa dinlenen o şarkı... 👇

twitter.com

"Mazotun litresi kaç lira?"👇

twitter.com

İnanmasa uçabilir miydi?👇

twitter.com
Sahi bir sorsanız, gelseniz...👇

twitter.com

Rahatlar diyorsunuz baya...👇

twitter.com

"Paralel evrende pilot İbo"👇

C2 seviye bağımlılık bilgisi de geldi!👇

twitter.com

Müzik yok ama Yaprak Dökümü ve Aşk-ı Memnu diyorsunuz yani👇

twitter.com
"Sohbet etmeleri bile yasak"👇

twitter.com

Hem de Cengiz Kurtoğlu: "Evet açıyoruz 😂"👇

Hadi öğrenelim: "Pilotlar uçakta nerede yatıyor?"👇

Siz rötar bekleyin: Uçuş ekibi kopuyor👇

twitter.com

