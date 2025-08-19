Pilotların Müzik Listesi Merak Konusu Oldu: 12 Saat Gökyüzünde Ne Dinlenir?

Pilotların kokpitte neler yaptığı sık sık merak konusu oluyor! Kimileri pilotların nasıl uyuduğunu merak ediyor, kimilerinin ise aklında uçakların yakıt ücretleri var. Ancak bu kez Twitter'ın gündeminde 'Amerika uçuşu 12 saat, dümdüz havada bitmez o yol” diyen X kullancısının pilotların gökyüzünde telefonlarını uçağa bağlayıp şarkı açıp açmadıklarına dair sorusu dikkatleri üzerine çekti. Bir de sosyal medya soruya, hayal gücünü kullanarak karşılık verinci gerçek ile mizah birbirine karıştı.

Gelin, bir soruyla Twitter'dan neler olmuş görelim!