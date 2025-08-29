Ünlüler İfşa Etti! Kadın Siyasetçilerin Fotoğrafları Yetişkin İçerikli Sitelerde Yayınlandı

Meloni, açıklamada, 'Kırgınlığa uğrayan, hakarete uğrayan ve şiddete maruz kalan tüm kadınlara dayanışma ve destek sunmak istiyorum. 2025 yılında hâlâ bir kadının onurunu ayaklar altına almayı, cinsiyetçi ve kaba hakaretlerle hedef almayı normal ve meşru görenlerin, bunu anonimliğin veya klavyenin arkasına saklanarak yapanların olması üzüntü vericidir' dedi.

Demokrat Parti’den (PD) politikacı Valeria Campagna (fotoğrafta) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Tiksinmiş, öfkeli ve hayal kırıklığına uğramış hissediyorum. Yalnızca bana ait değil, tüm kadınlara ait bir mesele bu. Sessiz kalamam” dedi.