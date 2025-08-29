onedio
Ünlüler İfşa Etti! Kadın Siyasetçilerin Fotoğrafları Yetişkin İçerikli Sitelerde Yayınlandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.08.2025 - 16:41

İtalya’da başta başbakan Giorgia Meloni olmak üzere pek çok siyasetçi kadının fotoğrafları fotomontaj yapılarak +18 sitede yayınlandı. Skandal olay İtalya’yı ayağa kaldırdı. Ülkede cinsiyetçilik ve kadına yönelik şiddet tartışmaları alevlendi. Meloni, yaşanılan bu durumdan tiksindiğini ve faillerin en ağır cezayı almasını talep etti. Öte yandan skandal olay, ünlü birkaç kadının siteyi ifşalamasıyla ortaya çıktı.

İtalya’da 700 binden fazla abonesi bulunan yetişkin içerikli sitede skandal olay yaşandı. Sitede başta İtalyan siyasetçiler olmak üzere pek çok ünlü ismin görüntüleri üzerlerinde oynama yapılarak yayınlandı. Cinsel çağrışımlı fotoğraflara çevrilen görseller ülkeyi ayağa kaydırdı. 

Söz konusu internet sitesine soruşturma başlatılırken tüm isimler suç duyurusunda bulundu. 

Sitede İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve kız kardeşi Arianna Meloni’nin fotoğrafları da yer aldı. Meloni, kendisi ve diğer kadınların fotoğraflarının pornografik bir internet sitesinde yayınlanmasından 'tiksindiğini' söyledi. Öte yandan Meloni, faillerin hızla tespit edilip 'en sert şekilde cezalandırılmaları' çağrısında bulundu.

Meloni, açıklamada, 'Kırgınlığa uğrayan, hakarete uğrayan ve şiddete maruz kalan tüm kadınlara dayanışma ve destek sunmak istiyorum. 2025 yılında hâlâ bir kadının onurunu ayaklar altına almayı, cinsiyetçi ve kaba hakaretlerle hedef almayı normal ve meşru görenlerin, bunu anonimliğin veya klavyenin arkasına saklanarak yapanların olması üzüntü vericidir' dedi. 

Demokrat Parti’den (PD) politikacı Valeria Campagna (fotoğrafta) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Tiksinmiş, öfkeli ve hayal kırıklığına uğramış hissediyorum. Yalnızca bana ait değil, tüm kadınlara ait bir mesele bu. Sessiz kalamam” dedi.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
