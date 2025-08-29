Ünlüler İfşa Etti! Kadın Siyasetçilerin Fotoğrafları Yetişkin İçerikli Sitelerde Yayınlandı
İtalya’da başta başbakan Giorgia Meloni olmak üzere pek çok siyasetçi kadının fotoğrafları fotomontaj yapılarak +18 sitede yayınlandı. Skandal olay İtalya’yı ayağa kaldırdı. Ülkede cinsiyetçilik ve kadına yönelik şiddet tartışmaları alevlendi. Meloni, yaşanılan bu durumdan tiksindiğini ve faillerin en ağır cezayı almasını talep etti. Öte yandan skandal olay, ünlü birkaç kadının siteyi ifşalamasıyla ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İtalya’da kadın siyasetçilerin fotomontajlı fotoğrafları +18 sitede yayınlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Kadının onurunu ayaklar altına almayı meşru görenler..."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın