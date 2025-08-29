İtibar Suikastı Tartışmalarına Karşı Aktivist Duygu Zeyneb’den Çıkış: "Esas Olan Kadınların Hayatı!"
Son günlerde medya sektörü art arda gelen taciz ifşalarıyla gündemde. Fotoğrafçılardan oyunculara, yönetmenlerden komedyenlere kadar birçok isimle ilgili iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İfşaların ardından projelerden çıkarılanlar, iş birlikleri iptal edilenler ve hukuki süreç başlatanlar oldu.
Bu yoğun tartışmalar sürerken, aktivist Duygu Zeyneb de yaptığı paylaşımda “Kadın beyanı esastır” ilkesine dikkat çekerek kadınların sözünün önemini vurguladı.
Son günlerde kamuoyuna yansıyan ifşalarda farklı alanlardan birçok isim gündeme geldi.
Aktivist Duygu Zeyneb, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Kadın beyanı esastır” ilkesinin yanlış anlaşıldığını belirtti.
