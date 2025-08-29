onedio
İtibar Suikastı Tartışmalarına Karşı Aktivist Duygu Zeyneb’den Çıkış: "Esas Olan Kadınların Hayatı!"

Gökçe Cici
Gökçe Cici
29.08.2025 - 13:57

Son günlerde medya sektörü art arda gelen taciz ifşalarıyla gündemde. Fotoğrafçılardan oyunculara, yönetmenlerden komedyenlere kadar birçok isimle ilgili iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İfşaların ardından projelerden çıkarılanlar, iş birlikleri iptal edilenler ve hukuki süreç başlatanlar oldu. 

Bu yoğun tartışmalar sürerken, aktivist Duygu Zeyneb de yaptığı paylaşımda “Kadın beyanı esastır” ilkesine dikkat çekerek kadınların sözünün önemini vurguladı.

Son günlerde kamuoyuna yansıyan ifşalarda farklı alanlardan birçok isim gündeme geldi. Fotoğrafçı Mesut Adlin’den oyuncu Mehmet Yılmaz Ak’a, yönetmen Selim Evci’den komedyen Mesut Süre’ye kadar uzanan iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Bu süreçte dikkat çeken bir diğer ifşa ise oyuncu Doğa Lara Akkaya’nın açıklamaları oldu. Akkaya, bir dönem aynı dizide rol aldığı Tayanç Ayaydın tarafından tacize uğradığını belirterek mesajlarını paylaştı. Ayaydın, söz konusu mesajların yanlış anlaşılabileceğini ifade edip hukuki süreç başlatacağını açıkladı. Ardından NOW TV’de yayınlanacak dizisinin kadrosundan çıkarıldığı duyuruldu.

İfşaların ardından bazı isimler projelerden çıkarıldı, bazı platformlar iş birliklerini sonlandırdı. İddialar karşısında kimi ünlüler sessiz kalırken, kimileri kendilerini savunmak için açıklamalar yaptı veya hukuki süreç başlattı. Böylece sektörde uzun zamandır konuşulmayan birçok olay yeniden gündeme taşınmış oldu.

Aktivist Duygu Zeyneb, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Kadın beyanı esastır” ilkesinin yanlış anlaşıldığını belirtti.

Zeyneb, bu ilkenin kadınların sözünü otomatik olarak doğru kabul etmek anlamına gelmediğini, adil sürecin başlangıç noktası olduğunu vurguladı. Ayrıca masumiyet karinesinin korunduğunu, ancak kadınların seslerinin ön yargıyla değersizleştirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Paylaşımında sıkça öne sürülen “itibar suikastı” iddialarına da değinen Zeyneb, bu söylemin failleri koruyan bir kalkan olduğunu belirtti. İfşaların birini haksız yere karalamak değil, sessizliği bozmak ve cezasızlık kültürünü kırmak için önemli bir öz-savunma olduğunu vurguladı. Zeyneb’in açıklamaları, taciz ifşalarıyla ilgili tartışmaların sürdüğü günlerde dikkat çekti.

