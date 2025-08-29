İtibar Suikastı Tartışmalarına Karşı Aktivist Duygu Zeyneb’den Çıkış: "Esas Olan Kadınların Hayatı!"

Son günlerde kamuoyuna yansıyan ifşalarda farklı alanlardan birçok isim gündeme geldi. Fotoğrafçı Mesut Adlin’den oyuncu Mehmet Yılmaz Ak’a, yönetmen Selim Evci’den komedyen Mesut Süre’ye kadar uzanan iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Bu süreçte dikkat çeken bir diğer ifşa ise oyuncu Doğa Lara Akkaya’nın açıklamaları oldu. Akkaya, bir dönem aynı dizide rol aldığı Tayanç Ayaydın tarafından tacize uğradığını belirterek mesajlarını paylaştı. Ayaydın, söz konusu mesajların yanlış anlaşılabileceğini ifade edip hukuki süreç başlatacağını açıkladı. Ardından NOW TV’de yayınlanacak dizisinin kadrosundan çıkarıldığı duyuruldu.

İfşaların ardından bazı isimler projelerden çıkarıldı, bazı platformlar iş birliklerini sonlandırdı. İddialar karşısında kimi ünlüler sessiz kalırken, kimileri kendilerini savunmak için açıklamalar yaptı veya hukuki süreç başlattı. Böylece sektörde uzun zamandır konuşulmayan birçok olay yeniden gündeme taşınmış oldu.