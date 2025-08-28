onedio
Birgün Gazetesi, Taciz İfşalarında Adı Geçen Kaan Sezyum ve Bahadır Boysal Hakkında Açıklama Yaptı

Merve Ersoy
28.08.2025 - 12:47

Sanat camiasında taciz ve istismar ifşa ve iddiaları art arda geliyor. Fotoğrafçılarla başlayan taciz ifşa ve iddiaları, oyunculardan yönetmenlere, yazarlardan şarkıcılara pek çok ünlü isme yayıldı. Bu ifşa ve iddiaların ardından kimi sessizliğini korudu, kimi iddiaları yalanlayarak hukuki süreç başlatacağını açıkladı. Ancak dün son olarak Birgün Gazetesi yazarı Kaan Sezyum, hakkında çıkan ifşa ve iddiaları kabul ederek tedavi gördüğünü açıkladı ve özür diledi. Onun ardından yine Birgün'de karikatürist olan Bahadır Boysal'la ilgili şiddet iddiaları ortaya atıldı. Birgün Gazetesi, bu ifşa ve iddiaların ardından Kaan Sezyum ve Bahadır Boysal'la ilgili açıklama yayınladı.

Sanat camiasındaki ifşaların ardından dün yazar Kaan Sezyum hakkında oldukça ciddi iddialar ortaya atıldı.

Yaklaşık bir haftadır sanat camiasında art arda gelen taciz ve istismar ifşa ve iddialar her geçen gün yayılırken pek çok ünlü isim hakkında paylaşımlar sosyal medyada yayılıyor. Oldukça ciddi iddiaların ardından iddiaya konu olan kişilerden açıklama beklenirken, çoğu sessiz kalmayı tercih ediyor. Yazar Kaan Sezyum, hakkında ortaya atılan iddiaları kabul ederek bir açıklama yaptı. Dün özür dileyerek tedaviye başladığını açıklayan Sezyum, bahsi geçen ifşayı da kendi profilinde paylaştı.

Karikatürist Bahadır Boysal'ın adının şiddet iddialarında yer almasının ardından Birgün tarafından yayınlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Cinsiyetçi tahakkümün karşısında olmaya devam edeceğiz

Okurlarımızın bilgisine;

Bir taciz olayının faili olduğu ifşa edilen Kaan Sezyum ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

İfşalarda adı geçen Bahadır Boysal ile ise daha önceden, kurumsal planlamamız çerçevesinde yolları ayırma kararı aldığımızdan, kendisiyle ilgili ek bir karara ihtiyaç duyulmamıştır.

Erkek şiddetinin, cinsiyetçi tahakkümün ve her türden istismarın karşısında olmaya devam edeceğiz.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Yorum Yazın