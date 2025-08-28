Birgün Gazetesi, Taciz İfşalarında Adı Geçen Kaan Sezyum ve Bahadır Boysal Hakkında Açıklama Yaptı

Sanat camiasında taciz ve istismar ifşa ve iddiaları art arda geliyor. Fotoğrafçılarla başlayan taciz ifşa ve iddiaları, oyunculardan yönetmenlere, yazarlardan şarkıcılara pek çok ünlü isme yayıldı. Bu ifşa ve iddiaların ardından kimi sessizliğini korudu, kimi iddiaları yalanlayarak hukuki süreç başlatacağını açıkladı. Ancak dün son olarak Birgün Gazetesi yazarı Kaan Sezyum, hakkında çıkan ifşa ve iddiaları kabul ederek tedavi gördüğünü açıkladı ve özür diledi. Onun ardından yine Birgün'de karikatürist olan Bahadır Boysal'la ilgili şiddet iddiaları ortaya atıldı. Birgün Gazetesi, bu ifşa ve iddiaların ardından Kaan Sezyum ve Bahadır Boysal'la ilgili açıklama yayınladı.