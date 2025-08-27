onedio
İfşayı Kabullendi: Hakkında Taciz İddiası Çıkan Kaan Sezyum, Sosyal Medya Hesabından Özür Mesajı Paylaştı

Dilara Bağcı
27.08.2025 - 23:22 Son Güncelleme: 27.08.2025 - 23:44

Sanat camiası, geçtiğimiz haftadan bu yana skandal iddiaları konuşuyor. Fotoğrafçılardan şarkıcılara, yazarlardan oyunculara kadar pek çok ünlü isim hakkında taciz iddiaları ortaya atıldı. Mesajlar tek tek ifşalanırken ismi bu gündeme karışan kişiler, genellikle yasal yollara başvuracaklarını açıkladı. 

Son olarak, yazar Kaan Sezyum hakkında da bir iddia ortaya atılmıştı. Sezyum, bu iddiaları kabul etti ve sosyal medya hesabından da bir özür mesajı paylaşarak bu konuda psikolojik destek aldığını belirtti.

Sanat camiasındaki ifşa gündeminin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak yazar Kaan Sezyum hakkında iddialar ortaya atıldı.

Geçtiğimiz haftadan bu yana medya sektörü ifşa gündemini konuşuyor. Fotoğrafçılardan başlayan ifşaların ardından mesajlar tek tek paylaşılmaya ve birbirinden ünlü isimler hakkında iddialar ortaya atılmaya başladı. Ünlü oyuncular, şarkıcılar geçmişte yaşadıklarını iddia ettikleri taciz olaylarını tek tek anlattı. 

Yazar Kaan Sezyum hakkında da bir iddia ortaya atıldı. Bir kadın, yakalşık 3 yıl önce yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Sezyum ise öncelikle bu paylaşımı Instagram hesabından paylaştı, ardından bir özür mesajı yayınladı.

Sezyum, iddiaları kabul ederek özür diledi.

'Öncelikle yaşattıklarımdan ötürü pişmanım ve çok üzgünüm' diyen Sezyum, olayın ardından davranış bozukluklarını gidermek için psikolojik destek almaya başladığını söyledi.

Sezyum, ortamı yanlış okuduğunu ve yorumladığını belirterek hareketlerinin sorumluluğunu da kabul etti. 'Geçmişe dönüp olanları değiştiremem, çok üzgünüm' diyen Sezyum, paylaşımını ise 'Gelecekte böyle korkunç bir deneyimi kimseye yaşatmayacağımın sözünü verebilirim. Beni seven ve sevmeyen herkesten terkar özür dilerim.' sözleriyle sonlandırdı.

Sezyum'un özür mesajı, X'te bir kullanıcı tarafından ise bu sözlerle paylaşıldı;

Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
