İfşayı Kabullendi: Hakkında Taciz İddiası Çıkan Kaan Sezyum, Sosyal Medya Hesabından Özür Mesajı Paylaştı
Sanat camiası, geçtiğimiz haftadan bu yana skandal iddiaları konuşuyor. Fotoğrafçılardan şarkıcılara, yazarlardan oyunculara kadar pek çok ünlü isim hakkında taciz iddiaları ortaya atıldı. Mesajlar tek tek ifşalanırken ismi bu gündeme karışan kişiler, genellikle yasal yollara başvuracaklarını açıkladı.
Son olarak, yazar Kaan Sezyum hakkında da bir iddia ortaya atılmıştı. Sezyum, bu iddiaları kabul etti ve sosyal medya hesabından da bir özür mesajı paylaşarak bu konuda psikolojik destek aldığını belirtti.
Sezyum, iddiaları kabul ederek özür diledi.
Sezyum'un özür mesajı, X'te bir kullanıcı tarafından ise bu sözlerle paylaşıldı;
