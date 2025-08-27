İfşa Olan Ünlüler: Son Günlerde Taciz ve İstismar İddialarıyla Gündeme Gelen Ünlü İsimler

Geçtiğimiz haftadan bu yana medya sektörü birbirinden önemli iddialarla çalkalanıyor. Fotoğrafçılarla başlayan ifşalar tüm sektöre yayıldı ve ünlü oyuncular, yönetmenler, iş insanları ve daha fazlasıyla ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. Geçmişte ünlü erkeklerin kendilerini taciz ettiğine dair iddialarda bulunan kadın sanatçılar, konuşmaları birer birer ifşaladı. Bu ifşalara cevap veren ünlüler de oldu, sessiz kalanlar da... Sektörde çoğunlukla iddia sahibi kadınların yanında yer alınsa da iddiaya konu olan kişilere destek verenler de oldu. Ancak iddialar konuşulmaya devam ederken bu kez de mobbing iddiaları gündemde yerini almaya başladı.