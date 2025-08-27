İfşa Olan Ünlüler: Son Günlerde Taciz ve İstismar İddialarıyla Gündeme Gelen Ünlü İsimler
Geçtiğimiz haftadan bu yana medya sektörü birbirinden önemli iddialarla çalkalanıyor. Fotoğrafçılarla başlayan ifşalar tüm sektöre yayıldı ve ünlü oyuncular, yönetmenler, iş insanları ve daha fazlasıyla ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. Geçmişte ünlü erkeklerin kendilerini taciz ettiğine dair iddialarda bulunan kadın sanatçılar, konuşmaları birer birer ifşaladı. Bu ifşalara cevap veren ünlüler de oldu, sessiz kalanlar da... Sektörde çoğunlukla iddia sahibi kadınların yanında yer alınsa da iddiaya konu olan kişilere destek verenler de oldu. Ancak iddialar konuşulmaya devam ederken bu kez de mobbing iddiaları gündemde yerini almaya başladı.
1. Geçtiğimiz hafta fotoğrafçı Mesut Adlin'in 18 yaşından küçük biriyle konuşmaları ifşalandı.
2. X'te bir hesap İlhan Şen'e ait olduğunu iddia ettiği mesajları ifşaladı.
3. Fotoğrafçı Dilan Bozyel, son olarak Bahar dizisinde rol alan Mehmet Yılmaz Ak'la olan konuşmalarını ifşalayarak taciz iddialarında bulundu.
4. Oyuncu Doğa Lara Akkaya, bir dönem Tozluyaka dizisinde birlikte rol aldığı oyuncu Tayanç Ayaydın tarafından taciz edildiğine dair mesajları ifşaladı.
5. Yönetmen Selim Evci'nin asistanlığını yapan tasarımcı Yaprak Civan, 2018 yılında bahsi geçen yönetmenin evinde tacize uğradığını açıkladı.
6. Şarkıcı Anıl Emre Daldal'a ait olduğu iddia edilen mesaj ve fotoğraflar ifşalandı.
7. Hakkında ortaya atılan iddiaların ardından çevirmen Banu Karakaş da eleştirmen yazar Ahmet Ergenç hakkında iddialarda bulundu.
8.
AICA Türkiye'nin açıklaması:
9. Komedyen Mesut Süre'yle ilgili pek çok iddia ortaya atıldı.

