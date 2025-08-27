onedio
İfşa Olan Ünlüler: Son Günlerde Taciz ve İstismar İddialarıyla Gündeme Gelen Ünlü İsimler

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.08.2025 - 17:02

Geçtiğimiz haftadan bu yana medya sektörü birbirinden önemli iddialarla çalkalanıyor. Fotoğrafçılarla başlayan ifşalar tüm sektöre yayıldı ve ünlü oyuncular, yönetmenler, iş insanları ve daha fazlasıyla ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. Geçmişte ünlü erkeklerin kendilerini taciz ettiğine dair iddialarda bulunan kadın sanatçılar, konuşmaları birer birer ifşaladı. Bu ifşalara cevap veren ünlüler de oldu, sessiz kalanlar da... Sektörde çoğunlukla iddia sahibi kadınların yanında yer alınsa da iddiaya konu olan kişilere destek verenler de oldu. Ancak iddialar konuşulmaya devam ederken bu kez de mobbing iddiaları gündemde yerini almaya başladı.

1. Geçtiğimiz hafta fotoğrafçı Mesut Adlin'in 18 yaşından küçük biriyle konuşmaları ifşalandı.

1. Geçtiğimiz hafta fotoğrafçı Mesut Adlin'in 18 yaşından küçük biriyle konuşmaları ifşalandı.

İfşa ve iddiaların ilki olan bu konuşmanın ardından Mesut Adlin'in Manifest dahil pek çok ünlü isimle çalıştığı öğrenildi. İlk olarak Manifest grubunun Mesut Adlin ile artık çalışmayacağı açıklandı. Ardından Mesut Adlin, 'karşımdakinin yaşını öğrendiğimde konuşmayı bırakıp, takipten çıkıyorum' dediği bir açıklama yayınladı.

Detaylar:

2. X'te bir hesap İlhan Şen'e ait olduğunu iddia ettiği mesajları ifşaladı.

2. X'te bir hesap İlhan Şen'e ait olduğunu iddia ettiği mesajları ifşaladı.

Kısa süre sonra İlhan Şen'in kendisine ulaşarak hesabın 'fake' olduğunu belirttiğini dile getiren kullanıcı, ifşa mesajlarını sildi. Bir takipçisinin kendisiyle ilgili paylaşımının ardından söz konusu mesajlardaki kişinin kendisi olmadığına dair bir açıklama yayınladı.

Detaylar:

3. Fotoğrafçı Dilan Bozyel, son olarak Bahar dizisinde rol alan Mehmet Yılmaz Ak'la olan konuşmalarını ifşalayarak taciz iddialarında bulundu.

3. Fotoğrafçı Dilan Bozyel, son olarak Bahar dizisinde rol alan Mehmet Yılmaz Ak'la olan konuşmalarını ifşalayarak taciz iddialarında bulundu.

Dilan Bozyel, henüz 16 yaşındayken oyuncu Mehmet Yılmaz Ak'ın, kafasına silah dayayarak istismar etmeye çalıştığını iddia etti. Mehmet Yılmaz Ak, bu iddiaları yalanlayarak hukuki süreç başlatacağını açıkladı.

Detaylar:

4. Oyuncu Doğa Lara Akkaya, bir dönem Tozluyaka dizisinde birlikte rol aldığı oyuncu Tayanç Ayaydın tarafından taciz edildiğine dair mesajları ifşaladı.

4. Oyuncu Doğa Lara Akkaya, bir dönem Tozluyaka dizisinde birlikte rol aldığı oyuncu Tayanç Ayaydın tarafından taciz edildiğine dair mesajları ifşaladı.

'Dünyanın en güzel kadını' diyerek söze başladığını belirttiği Tayanç Ayaydın'ın mesajlarının yalnızca bir kısmını yayınladığını dile getiren Doğa Lara Akkaya, açıkça rahatsız olduğunu ve durumu settekilerle paylaştığını açıkladı. Tayanç Ayaydın, mesajın kötü niyetli algılanabileceğini ancak anladığını ve tacizin tanımını açıklayarak kimseyi taciz etmediğini belirtti. Ardından hukuki süreç başlatacağını da vurguladı.

Detaylar:

Gelişmelerin ardından Tayanç Ayaydın, NOW TV'de yayınlanacak Ben Leman dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

5. Yönetmen Selim Evci'nin asistanlığını yapan tasarımcı Yaprak Civan, 2018 yılında bahsi geçen yönetmenin evinde tacize uğradığını açıkladı.

5. Yönetmen Selim Evci'nin asistanlığını yapan tasarımcı Yaprak Civan, 2018 yılında bahsi geçen yönetmenin evinde tacize uğradığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından kendi yaşadıklarını yayınlayan Yaprak Civan, bir de kendisine gelen mesajları ve benzer olay yaşayan bir kadının yaşadıklarını ifşaladı. Akbank Kısa Film Festivali'nden Selim Evci ile olan ilişkilerinin kesildiğine dair açıklama geldi. MUBI de platformda yer alan filmi kaldırdıklarını ve projelerini iptal ettiklerini açıkladı. Selim Evci'den henüz bir açıklama gelmedi.

Detaylar:

6. Şarkıcı Anıl Emre Daldal'a ait olduğu iddia edilen mesaj ve fotoğraflar ifşalandı.

6. Şarkıcı Anıl Emre Daldal'a ait olduğu iddia edilen mesaj ve fotoğraflar ifşalandı.

Bu ifşaların ardından Anıl Emre Daldal, 'Tüm yazışmalar tarafımda da mevcut olup, özel hayatın gizliliği ve ihlali söz konusu olduğundan bu belgeler yalnızca yargı sürecinde kullanılacaktır.' diyerek konuşmaların bağlamından koparıldığını, bu sebeple hukuki süreç başlatacağını açıkladı.

Detaylar:

Bu gelişmenin ardından Anıl Emre Daldal'ın Mina Solak'ın sevgilisi olması sebebiyle Manifest üyelerinin herkesi takipten çıktığı iddia edildi:

7. Hakkında ortaya atılan iddiaların ardından çevirmen Banu Karakaş da eleştirmen yazar Ahmet Ergenç hakkında iddialarda bulundu.

7. Hakkında ortaya atılan iddiaların ardından çevirmen Banu Karakaş da eleştirmen yazar Ahmet Ergenç hakkında iddialarda bulundu.

Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği’nin (AICA) Türkiye şubesi, iddiaların ardından Ahmet Ergenç’in derneğin etik komisyonuna sevk edildiğini açıkladı. AICA Türkiye'nin açıklamasında, üyelikten çıkarma kararının genel kurulun oyuyla belirleneceği, bunun da ‘zaman alabileceği’ belirtildi.

AICA Türkiye'nin açıklaması:

9. Komedyen Mesut Süre'yle ilgili pek çok iddia ortaya atıldı.

9. Komedyen Mesut Süre'yle ilgili pek çok iddia ortaya atıldı.

Farklı kadınlar tarafından ortaya atılan iddiaların ardından, Mesut Türe'nin İlişki Testi isimli programının iptal edildiği duyuruldu. Bu açıklamanın ardından Mesut Türe, 'itibar suikastı' diyerek açıklama yayınladı. Mesut Türe de hukuki süreç başlatacağını açıkladı.

Detaylar:

Detaylar:

