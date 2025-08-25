Yönetmen Lara Kamhi 19 Yıl Sonra İfşaladı: İş İnsanı Volkan Büyükhanlı'nın Şiddet Uyguladığını İddia Etti

'Herkes eteğindeki taşları dökerken ya arada kaynayacak ya da ciklet olacak ama hadi benden çıksın.' diyerek söze başlayan Lara Kamhi, 'Bilen de biliyor ya zaten, ancak 19 sene evvel bu olaylar direkt şiddete uğrayanın suçu oluyordu...' sözlerinin ardından Volkan Karahanlı'nın kendisine şiddet uyguladığını iddia etti.