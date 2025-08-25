onedio
Yönetmen Lara Kamhi 19 Yıl Sonra İfşaladı: İş İnsanı Volkan Büyükhanlı'nın Şiddet Uyguladığını İddia Etti

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.08.2025 - 19:28

Son günlerde magazin gündemine bomba gibi düşen taciz ifşa ve iddialarının ardından kadınlar başlarına gelen olayları ifşalamaya ve önemli iddialarda bulunmaya devam ediyor. Film yönetmeni ve sinema küratörü olan Lara Kamhi, 19 yıl önce bir dönem sevgilisi olduğu iş insanı Volhan Büyükhanlı'nın kendisine şiddet uyguladığını iddia etti.

Son günlerde sanat camiası taciz ve istismar iddialarıyla çalkalanırken, iddialara her gün bir yenisi daha ekleniyor.

Kadınlar arasında 'Susma' hareketinin başlamasının ardından, sektörde yer alan pek çok kadın, ünlü erkek isimlerin kendilerini taciz ettiği ya da istismarda bulunduğu iddialarını ortaya atıyorlar. Bu iddialara kimi zaman erkek ünlülerden açıklama gelirken, kimi zaman sessizliklerini koruyorlar. Ancak başta sektörde yer alan pek çok isim iddia sahiplerinin yanında olduklarına dair açıklamalarda bulunuyorlar.

Film yönetmeni ve sinema küratörü Lara Kamhi "Belki de tam zamanı" diyerek 19 yıl önce Volkan Büyükhanlı ile sevgili olduğu dönemde yaşadıklarına dair önemli iddialarda bulundu.

'Herkes eteğindeki taşları dökerken ya arada kaynayacak ya da ciklet olacak ama hadi benden çıksın.' diyerek söze başlayan Lara Kamhi, 'Bilen de biliyor ya zaten, ancak 19 sene evvel bu olaylar direkt şiddete uğrayanın suçu oluyordu...' sözlerinin ardından Volkan Karahanlı'nın kendisine şiddet uyguladığını iddia etti.

Lara Kamhi'nin şiddet iddialarında bulunduğu paylaşım:

