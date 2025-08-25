Yönetmen Lara Kamhi 19 Yıl Sonra İfşaladı: İş İnsanı Volkan Büyükhanlı'nın Şiddet Uyguladığını İddia Etti
Son günlerde magazin gündemine bomba gibi düşen taciz ifşa ve iddialarının ardından kadınlar başlarına gelen olayları ifşalamaya ve önemli iddialarda bulunmaya devam ediyor. Film yönetmeni ve sinema küratörü olan Lara Kamhi, 19 yıl önce bir dönem sevgilisi olduğu iş insanı Volhan Büyükhanlı'nın kendisine şiddet uyguladığını iddia etti.
Son günlerde sanat camiası taciz ve istismar iddialarıyla çalkalanırken, iddialara her gün bir yenisi daha ekleniyor.
Film yönetmeni ve sinema küratörü Lara Kamhi "Belki de tam zamanı" diyerek 19 yıl önce Volkan Büyükhanlı ile sevgili olduğu dönemde yaşadıklarına dair önemli iddialarda bulundu.
Lara Kamhi'nin şiddet iddialarında bulunduğu paylaşım:
