Avukat Hande Kuday’dan Taciz İfşalarına Dair Tepki Dolu Paylaşım Geldi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.08.2025 - 11:24

Geçtiğimiz haftadan bu yana medya sektörü, art arda gelen taciz ve mobbing ifşalarıyla çalkalanıyor. Fotoğrafçılardan oyunculara, yönetmenlerden komedyenlere kadar pek çok isim hakkında ciddi iddialar ortaya atıldı. Kadın sanatçıların geçmişte yaşadıklarını açıkladığı ifşalar sosyal medyada geniş yankı bulurken, bazı isimler iddiaları reddetti, bazıları sessiz kalmayı tercih etti. Tartışmalar sürerken avukat Hande Kuday, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Medya sektörü, günlerdir peş peşe gelen ifşalarla çalkalanıyor biliyorsunuz ki.

İlk olarak fotoğrafçı Mesut Adlin hakkında 18 yaşından küçük biriyle yazışmaları ifşalandı. Ardından oyuncu İlhan Şen’e ait olduğu iddia edilen mesajlar gündeme geldi. Fotoğrafçı Dilan Bozyel, oyuncu Mehmet Yılmaz Ak’la ilgili iddialarını paylaşırken, Doğa Lara Akkaya da Tayanç Ayaydın hakkında ifşalarda bulundu. 

Yönetmen Selim Evci’nin eski asistanı Yaprak Civan yaşadıklarını açıklarken, şarkıcı Anıl Emre Daldal ve eleştirmen Ahmet Ergenç de gündeme gelen diğer isimler oldu. Son olarak komedyen Mesut Süre hakkında pek çok iddia ortaya atıldı ve programının iptal edildiği duyuruldu.

İfşaların ardından avukat Hande Kuday sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulundu. 👇🏻

Kuday, paylaşımlarında erkekliğin sosyal kimlik, eğitim ya da çevreden bağımsız bir mesele olduğunu vurguladı. “Bu post erkekler için yazıldı” ifadesiyle başlayan metinlerinde, taciz ve cinsel şiddetin yalnızca belirli kişilere indirgenemeyeceğini, toplumsal ölçekte ele alınması gerektiğini dile getirdi.

İşte o paylaşımlar 👇🏻

