Avukat Hande Kuday’dan Taciz İfşalarına Dair Tepki Dolu Paylaşım Geldi

İlk olarak fotoğrafçı Mesut Adlin hakkında 18 yaşından küçük biriyle yazışmaları ifşalandı. Ardından oyuncu İlhan Şen’e ait olduğu iddia edilen mesajlar gündeme geldi. Fotoğrafçı Dilan Bozyel, oyuncu Mehmet Yılmaz Ak’la ilgili iddialarını paylaşırken, Doğa Lara Akkaya da Tayanç Ayaydın hakkında ifşalarda bulundu.

Yönetmen Selim Evci’nin eski asistanı Yaprak Civan yaşadıklarını açıklarken, şarkıcı Anıl Emre Daldal ve eleştirmen Ahmet Ergenç de gündeme gelen diğer isimler oldu. Son olarak komedyen Mesut Süre hakkında pek çok iddia ortaya atıldı ve programının iptal edildiği duyuruldu.