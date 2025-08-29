Avukat Hande Kuday’dan Taciz İfşalarına Dair Tepki Dolu Paylaşım Geldi
Geçtiğimiz haftadan bu yana medya sektörü, art arda gelen taciz ve mobbing ifşalarıyla çalkalanıyor. Fotoğrafçılardan oyunculara, yönetmenlerden komedyenlere kadar pek çok isim hakkında ciddi iddialar ortaya atıldı. Kadın sanatçıların geçmişte yaşadıklarını açıkladığı ifşalar sosyal medyada geniş yankı bulurken, bazı isimler iddiaları reddetti, bazıları sessiz kalmayı tercih etti. Tartışmalar sürerken avukat Hande Kuday, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Medya sektörü, günlerdir peş peşe gelen ifşalarla çalkalanıyor biliyorsunuz ki.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İfşaların ardından avukat Hande Kuday sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulundu. 👇🏻
İşte o paylaşımlar 👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın