İfşa Skandallarında Onun da Adı Vardı: Şarkıcı Ogün Sanlısoy'dan Taciz İddiaları Hakkında İlk Açıklama Geldi

İfşa Skandallarında Onun da Adı Vardı: Şarkıcı Ogün Sanlısoy’dan Taciz İddiaları Hakkında İlk Açıklama Geldi

Taciz ifşa
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.08.2025 - 17:19

Son günlerde sosyal medyada bir fotoğrafçı ile başlayan ve sanat camiasından oyuncu ve şarkıcıların adının karıştığı taciz ifşası iddialarında şarkıcı Ogün Sanlısoy'un da adı geçmişti. Ünlü şarkıcı Ogün Sanlısoy, hakkındaki taciz iddialarının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. İfşa skandallarıyla birlikte kendisi hakkındaki taciz iddialarını reddeden Ogün Sanlısoy "Hayatım boyunca hassas konulara karşı daima duyarlı olmuş, şarkılarımda da bu konulara yer vermiş biri olarak, hakkımda ortaya atılan bu temelsiz iddialar beni derinden üzmüştür" dedi.

Sosyal medyada başlayan ifşalara adı karışan ve hakkında taciz iddiası ortaya atılan Ogün Sanlısoy sosyal medyadan açıklama yaptı.

Sosyal medyada başlayan ifşalara adı karışan ve hakkında taciz iddiası ortaya atılan Ogün Sanlısoy sosyal medyadan açıklama yaptı.

Ünlü şarkıcı yaptığı paylaşımda, hakkında çıkan iddiaların asılsız olduğunu belirterek “Avukatlarım, bu iftirayı ortaya atan kişiler hakkında gerekli hukuki süreci hızlıca başlatacaktır” dedi. 

İşte Ogün Sanlısoy’un açıklaması: 

'Son günlerde sosyal medya platformlarında 'ifşa' adı altında yapılan paylaşımlarda adımın haksız yere karıştırıldığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Kim tarafından yazıldığı belli olmayan, gerçeği yansıtmayan çirkin bir senaryo birkaç kişi tarafından dolaşıma sokulmuştur. Konunun asılsız olduğunu anlatmak amacıyla bu kişilere ulaşmaya çalışmamıza rağmen herhangi bir geri dönüş sağlanamamıştır.

Hayatım boyunca hassas konulara karşı daima duyarlı olmuş, şarkılarımda da bu konulara yer vermiş biri olarak, hakkımda ortaya atılan bu temelsiz iddialar beni derinden üzmüştür. Avukatlarım, bu iftirayı ortaya atan kişiler hakkında gerekli hukuki süreci hızlıca başlatacaktır. Ayrıca bu paylaşımları sürdüren kişilerin de iki gün içerisinde içeriklerini kaldırmaları beklenmektedir; aksi durumda onlar hakkında da hukuki yollara başvurulacaktır. Bu süreçte yanımda olan, bana inanan ve destek veren dostlarıma, grup arkadaşlarıma, sevgilime ve tüm sevenlerime yürekten teşekkür ederim.'

