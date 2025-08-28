İfşa Skandallarında Onun da Adı Vardı: Şarkıcı Ogün Sanlısoy’dan Taciz İddiaları Hakkında İlk Açıklama Geldi
Son günlerde sosyal medyada bir fotoğrafçı ile başlayan ve sanat camiasından oyuncu ve şarkıcıların adının karıştığı taciz ifşası iddialarında şarkıcı Ogün Sanlısoy'un da adı geçmişti. Ünlü şarkıcı Ogün Sanlısoy, hakkındaki taciz iddialarının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. İfşa skandallarıyla birlikte kendisi hakkındaki taciz iddialarını reddeden Ogün Sanlısoy “Hayatım boyunca hassas konulara karşı daima duyarlı olmuş, şarkılarımda da bu konulara yer vermiş biri olarak, hakkımda ortaya atılan bu temelsiz iddialar beni derinden üzmüştür” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada başlayan ifşalara adı karışan ve hakkında taciz iddiası ortaya atılan Ogün Sanlısoy sosyal medyadan açıklama yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın