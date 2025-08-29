Manifest'in Mina'sına Taciz İfşaları Çıkan Anıl Emre Daldal'ın Açıklamaları Sonrasında Destek Yağdı
Şarkıcı Anıl Emre Daldal, hakkında çıkan taciz ifşalarının ardından gündemden düşmeden bu kez de eski sevgilisi Mina Solak ve Manifest’in kurucusu Tolga Akış’a dava açtığını duyurdu. Daldal, kendi isteğiyle değil “zorunda bırakıldığı için” bu noktaya geldiğini söyleyerek Solak’la özel konuşmalarına kadar yazdı. Mina Solak'ın fanları, eski sevgili Daldal'ın açıklamaları sonrasında genç şarkıcıyı yalnız bırakmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şarkıcı Anıl Emre Daldal, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan taciz iddialarıyla gündeme gelmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın