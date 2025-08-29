onedio
Manifest'in Mina'sına Taciz İfşaları Çıkan Anıl Emre Daldal'ın Açıklamaları Sonrasında Destek Yağdı

29.08.2025 - 13:34

Şarkıcı Anıl Emre Daldal, hakkında çıkan taciz ifşalarının ardından gündemden düşmeden bu kez de eski sevgilisi Mina Solak ve Manifest’in kurucusu Tolga Akış’a dava açtığını duyurdu. Daldal, kendi isteğiyle değil “zorunda bırakıldığı için” bu noktaya geldiğini söyleyerek Solak’la özel konuşmalarına kadar yazdı. Mina Solak'ın fanları, eski sevgili Daldal'ın açıklamaları sonrasında genç şarkıcıyı yalnız bırakmadı.

Şarkıcı Anıl Emre Daldal, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan taciz iddialarıyla gündeme gelmişti.

Hemen ardından eski sevgilisi Mina Solak ile ayrıldıklarını açıklamış, ilk paylaşımı da Solak yapmıştı. Ünlü isim, Mina Solak ve Manifest’in kurucusu Tolga Akış hakkında dava açtığını duyurdu. Açıklamasında “zorunda bırakıldığını” söyleyen Daldal’ın sözleri tartışma yaratırken, Manifest hayranları desteklerini Mina Solak’tan yana gösterdi. 

Sosyal medyada #YanındayızMinaSolak hasthagiyle genç şarkıcıya destek yağdı.

Olayın detayları için haberimizi okuyabilirsiniz:

