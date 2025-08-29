onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
"Bana Yumruk Attı" Genç Rapçiler Lil Zey ve Aisu Etkinlik Çıkışı Birbirine Girdi

"Bana Yumruk Attı" Genç Rapçiler Lil Zey ve Aisu Etkinlik Çıkışı Birbirine Girdi

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.08.2025 - 12:33

Ekol TV'nin özel haberine göre ünlü bir mekanın lansman etkinliğinin çıkışında büyük bir kavga yaşandı. Genç rapçiler Lil Zey ve Aisu arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. İkili birbirine girerken yanlarında Fenerbahçe Beko’nun şampiyonluk kutlamasına katılmasıyla tanınan 'Majnoon' lakaplı dansçı Mecnun Giasar'ın da olduğu ortaya çıktı. 

KAYNAK: Ekol TV / Dilek Yaman Demir

Kaynak: https://www.ekoltv.com.tr/gundem/lans...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekol TV'nin özel haberini buradan izleyebilirsiniz:

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir’in özel haberine göre, ünlü bir markanın lansman gecesi sonrası iki genç şarkıcı Lil Zey ve Aisu arasında gerginlik yaşandı.

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir’in özel haberine göre, ünlü bir markanın lansman gecesi sonrası iki genç şarkıcı Lil Zey ve Aisu arasında gerginlik yaşandı.

Sosyal medyada “Aisu” adıyla tanınan Su Özcan ile “Lil Zey” olarak bilinen Zeynep Tanyalçın, mekan çıkışında kavga etti. Olay sonrası Özcan’ın Tanyalçın’dan şikayetçi olduğu öğrenildi.

İddialara göre Özcan, çıkış kapısı önünde oturan Tanyalçın’ın kendisine hakaret ettiğini, elindeki alkolü üzerine döktüğünü ve kavga sırasında yumruk attığını söyledi. Özcan ayrıca, Fenerbahçe Beko’nun şampiyonluk kutlamalarında dans performansıyla tanınan “Majnoon” lakaplı Mecnun Giasar’ın da kendisine hakarette bulunduğunu ve yüzüne alkol fırlattığını ifade etti.

Genç şarkıcı, yaşananların ardından yalnızca Tanyalçın ve Giasar’dan değil, kendisini korumadığını iddia ettiği mekan güvenliklerinden de şikayetçi oldu.

Öte yandan Lil Zey’in emniyet kayıtlarında iki ayrı suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
21
16
4
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın