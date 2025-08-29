"Bana Yumruk Attı" Genç Rapçiler Lil Zey ve Aisu Etkinlik Çıkışı Birbirine Girdi
Ekol TV'nin özel haberine göre ünlü bir mekanın lansman etkinliğinin çıkışında büyük bir kavga yaşandı. Genç rapçiler Lil Zey ve Aisu arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. İkili birbirine girerken yanlarında Fenerbahçe Beko’nun şampiyonluk kutlamasına katılmasıyla tanınan 'Majnoon' lakaplı dansçı Mecnun Giasar'ın da olduğu ortaya çıktı.
KAYNAK: Ekol TV / Dilek Yaman Demir
Ekol TV'nin özel haberini buradan izleyebilirsiniz:
Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir’in özel haberine göre, ünlü bir markanın lansman gecesi sonrası iki genç şarkıcı Lil Zey ve Aisu arasında gerginlik yaşandı.
