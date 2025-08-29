"Bana Yumruk Attı" Genç Rapçiler Lil Zey ve Aisu Etkinlik Çıkışı Birbirine Girdi

Sosyal medyada “Aisu” adıyla tanınan Su Özcan ile “Lil Zey” olarak bilinen Zeynep Tanyalçın, mekan çıkışında kavga etti. Olay sonrası Özcan’ın Tanyalçın’dan şikayetçi olduğu öğrenildi.

İddialara göre Özcan, çıkış kapısı önünde oturan Tanyalçın’ın kendisine hakaret ettiğini, elindeki alkolü üzerine döktüğünü ve kavga sırasında yumruk attığını söyledi. Özcan ayrıca, Fenerbahçe Beko’nun şampiyonluk kutlamalarında dans performansıyla tanınan “Majnoon” lakaplı Mecnun Giasar’ın da kendisine hakarette bulunduğunu ve yüzüne alkol fırlattığını ifade etti.

Genç şarkıcı, yaşananların ardından yalnızca Tanyalçın ve Giasar’dan değil, kendisini korumadığını iddia ettiği mekan güvenliklerinden de şikayetçi oldu.

Öte yandan Lil Zey’in emniyet kayıtlarında iki ayrı suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.