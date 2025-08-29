onedio
Survivor Sunucusu Murat Ceylan Trafik Kazası Geçirdi: Aracını Kamyonetin Altından Çıkardılar!

Ali Can YAYCILI
29.08.2025 - 09:50

Survivor yarışmasına yarışmacı olarak katıldıktan sonra Survivor’un sunucusu da olan Murat Ceylan, trafik kazası geçirdi. Kaza sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Murat Ceylan sağlık durumunun iyi olduğunu ancak aracını kamyonetin altından çıkardıklarını belirtti.

Ekranların sevilen programı Survivor’ın sunucusu olan Murat Ceylan trafik kazası geçirdi.

Murat Ceylan, Instagram hesabından yayımladığı son hikaye ile takipçilerini korkuttu. Ünlü sunucu, trafik kazası geçirdiğini açıkladı.

Korkulacak bir şey olmadığını belirten Ceylan “Dün endişelenecek bir şeyim olmamasına karşın bir kaza geçirdim. Kaza sırasında kamyonetin altından aracı çıkartırken fotoğraf ve videoları çevrede çeken kişiler tarafından oluşabilecek bilgi kirliliğini önlemek adına bu açıklamayı sizlerle paylaşıyorum” ifadelerini kullandı.

Murat Ceylan'ın paylaşımı:

Ali Can YAYCILI
