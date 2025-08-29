Survivor Sunucusu Murat Ceylan Trafik Kazası Geçirdi: Aracını Kamyonetin Altından Çıkardılar!
Survivor yarışmasına yarışmacı olarak katıldıktan sonra Survivor’un sunucusu da olan Murat Ceylan, trafik kazası geçirdi. Kaza sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Murat Ceylan sağlık durumunun iyi olduğunu ancak aracını kamyonetin altından çıkardıklarını belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekranların sevilen programı Survivor’ın sunucusu olan Murat Ceylan trafik kazası geçirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Murat Ceylan'ın paylaşımı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın