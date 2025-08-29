onedio
Ortalığı Karıştıran Skandal Olay! Kenya'da Bir Turist, Safari Sırasında File Alkol İçirdi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.08.2025 - 09:02

Safari deneyiminin eşsiz güzelliği, vahşi yaşamın heyecan verici doğasıyla buluştuğunda unutulmaz anılar yaratır. Ancak Kenya'da yaşanan son olay, bazı turistlerin sorumsuz davranışlarının bu hassas dengeyi nasıl bozabileceğini gözler önüne seriyor. Bir İspanyol turistin bir filin hortumuna alkol dökmesiyle patlak veren skandal, sosyal medyada infial yaratarak uluslararası bir tartışma başlattı.

Bir İspanyol turistin Kenya'daki safari ziyareti sırasında bir filin hortumuna alkol dökmesi, uluslararası alanda büyük tepkilere yol açtı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, hem hayvan hakları savunucularını hem de yetkilileri harekete geçirdi.

Görüntülerde, turist elindeki alkol kutusundan içtikten sonra kalan sıvıyı yakınındaki bir filin hortumuna döküyor. Bu sorumsuz davranışın yer aldığı videolar, sosyal medyada infiale neden oldu ve paylaşıldıktan kısa süre sonra tepkiler üzerine silindi.

BBC'nin analizi, olayın Kenya'nın Laikipia bölgesindeki Ol Jogi Koruma Alanı'nda gerçekleştiğini ortaya koydu.

Alan yetkilileri, bu tür bir eyleme asla izin vermediklerini ve fillerle bu kadar yakın temasa geçmenin yasak olduğunu belirtti. Kenya Vahşi Yaşam Servisi (KWS) de yaşananları soruşturmaya aldıklarını duyurdu.

Söz konusu filin, hasarlı uzun dişiyle tanınan Bupa isimli erkek fil olduğu tespit edildi. Bupa'nın, 1989'da Zimbabve'deki katliamdan kurtarılıp Ol Jogi'ye getirildiği biliniyor. Turistin ayrıca, başka bir koruma alanında bir gergedana havuç yedirdiği ve bu eylemin de bölge kurallarına aykırı olduğu belirlendi.

Sosyal medya kullanıcıları, turistin ülkesine sınır dışı edilmesini talep ederken, olay, vahşi yaşam alanlarındaki kuralların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

