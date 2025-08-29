Ortalığı Karıştıran Skandal Olay! Kenya'da Bir Turist, Safari Sırasında File Alkol İçirdi

Alan yetkilileri, bu tür bir eyleme asla izin vermediklerini ve fillerle bu kadar yakın temasa geçmenin yasak olduğunu belirtti. Kenya Vahşi Yaşam Servisi (KWS) de yaşananları soruşturmaya aldıklarını duyurdu.

Söz konusu filin, hasarlı uzun dişiyle tanınan Bupa isimli erkek fil olduğu tespit edildi. Bupa'nın, 1989'da Zimbabve'deki katliamdan kurtarılıp Ol Jogi'ye getirildiği biliniyor. Turistin ayrıca, başka bir koruma alanında bir gergedana havuç yedirdiği ve bu eylemin de bölge kurallarına aykırı olduğu belirlendi.

Sosyal medya kullanıcıları, turistin ülkesine sınır dışı edilmesini talep ederken, olay, vahşi yaşam alanlarındaki kuralların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.