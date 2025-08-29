onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yabancı Alışveriş Sitelerinden Ayakkabı Alırken Dikkat! Yüzde 55'inde Kanserojen Madde Tespit Edildi

Yabancı Alışveriş Sitelerinden Ayakkabı Alırken Dikkat! Yüzde 55'inde Kanserojen Madde Tespit Edildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.08.2025 - 08:29

İnternet üzerinden alışveriş yapmanın rahatlığı ve sunduğu uygun fiyatlar, özellikle yabancı menşeli sitelere olan ilgiyi artırıyor. Ancak bu cazip görünen dünyanın ardında, göz ardı edilmemesi gereken ciddi sağlık riskleri yatıyor. Özellikle Çin merkezli platformlardan alınan ayakkabılarla ilgili yapılan bir test, tüketicileri derinden sarsacak sonuçlar ortaya koydu. Uzmanlar, ayakkabılarda bulunan ve sağlığı tehdit eden maddeler konusunda uyarıyor: Ucuzluğun bedeli, sandığınızdan çok daha ağır olabilir.

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/turkiye/ayakka...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çin merkezli alışveriş sitelerinden sipariş edilen ayakkabılarda yapılan testler, kullanıcıları endişelendirecek sonuçlar ortaya koydu.

Çin merkezli alışveriş sitelerinden sipariş edilen ayakkabılarda yapılan testler, kullanıcıları endişelendirecek sonuçlar ortaya koydu.

NTV'de yer alan habere göre; Yapılan araştırmalarda, bu ayakkabıların yüzde 55'inde kanserojen maddeler tespit edildi. Her ne kadar bu ürünler uygun fiyatlarıyla cazip gelse de, uzmanlar sağlık açısından büyük risk taşıdıklarını belirtiyor.

Türkiye'ye her yıl konteynerlarla milyonlarca çift ayakkabı ithal ediliyor ve gümrüklerde titizlikle sağlık kontrollerinden geçiriliyor. Ancak bireysel e-ticaret siteleri üzerinden yapılan alışverişlerde durum farklı. Bu yolla ülkeye giren ayakkabılar herhangi bir sağlık testine tabi tutulmadığı için, içerikleri hakkında net bir bilgiye ulaşılamıyor.

Ayakkabı sektöründeki yetkililer, ayak sağlığının korunması için tüketicilere uyarılarda bulunuyor. Özellikle deri gibi doğal malzemelerden üretilen ayakkabıların tercih edilmesi, kanserojen madde riski taşıyan sentetik ürünlerden uzak durulması gerektiği vurgulanıyor. Ucuzluğun cazibesine kapılmadan önce, sağlığın her şeyden daha önemli olduğu unutulmamalı.

Ticaret Bakanlığı sıkı takipte!

Ticaret Bakanlığı sıkı takipte!

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten, özellikle yurt dışı kaynaklı e-ticaret platformlarından alınan ayakkabılar konusunda uyardı. 

Bu ayakkabıların hehangi bir teste tabi tutulamadığını belirten İçten, 4-4.5 milyon çiftlik ayakkabıda böyle bir risk olduğunu vurguladı. Ticaret Bakanlığı da yurt dışı kaynaklı ürünleri yakın takipte.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
2
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın