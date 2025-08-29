Yabancı Alışveriş Sitelerinden Ayakkabı Alırken Dikkat! Yüzde 55'inde Kanserojen Madde Tespit Edildi
İnternet üzerinden alışveriş yapmanın rahatlığı ve sunduğu uygun fiyatlar, özellikle yabancı menşeli sitelere olan ilgiyi artırıyor. Ancak bu cazip görünen dünyanın ardında, göz ardı edilmemesi gereken ciddi sağlık riskleri yatıyor. Özellikle Çin merkezli platformlardan alınan ayakkabılarla ilgili yapılan bir test, tüketicileri derinden sarsacak sonuçlar ortaya koydu. Uzmanlar, ayakkabılarda bulunan ve sağlığı tehdit eden maddeler konusunda uyarıyor: Ucuzluğun bedeli, sandığınızdan çok daha ağır olabilir.
Çin merkezli alışveriş sitelerinden sipariş edilen ayakkabılarda yapılan testler, kullanıcıları endişelendirecek sonuçlar ortaya koydu.
Ticaret Bakanlığı sıkı takipte!
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
