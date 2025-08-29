Yabancı Alışveriş Sitelerinden Ayakkabı Alırken Dikkat! Yüzde 55'inde Kanserojen Madde Tespit Edildi

NTV'de yer alan habere göre; Yapılan araştırmalarda, bu ayakkabıların yüzde 55'inde kanserojen maddeler tespit edildi. Her ne kadar bu ürünler uygun fiyatlarıyla cazip gelse de, uzmanlar sağlık açısından büyük risk taşıdıklarını belirtiyor.

Türkiye'ye her yıl konteynerlarla milyonlarca çift ayakkabı ithal ediliyor ve gümrüklerde titizlikle sağlık kontrollerinden geçiriliyor. Ancak bireysel e-ticaret siteleri üzerinden yapılan alışverişlerde durum farklı. Bu yolla ülkeye giren ayakkabılar herhangi bir sağlık testine tabi tutulmadığı için, içerikleri hakkında net bir bilgiye ulaşılamıyor.

Ayakkabı sektöründeki yetkililer, ayak sağlığının korunması için tüketicilere uyarılarda bulunuyor. Özellikle deri gibi doğal malzemelerden üretilen ayakkabıların tercih edilmesi, kanserojen madde riski taşıyan sentetik ürünlerden uzak durulması gerektiği vurgulanıyor. Ucuzluğun cazibesine kapılmadan önce, sağlığın her şeyden daha önemli olduğu unutulmamalı.