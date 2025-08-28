Ankara'daki Manifest Konserinde Olay Çıktı: Bir Erkek, Genç Kıza Yumruk Attı!

Son dönemin popüler müzik gruplarından Manifest'in Ankara konserinde kavga çıktı. Seyirciler arasında yaşanan kavgada bir erkek, genç bir kıza yumruk attı. Çevredekilerin büyük tepki gösterdiği olay sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapan Manifest grubu kurucusu Tolga Akış 'Bu şahsın bulunmasıyla ilgili konuyu takip edeceğiz” dedi.
Ankara'daki Manifest konserinde yaşanan kavganın görüntüleri:
kız önce küfür ediyor herhalde, ama ne olursa olsun bir kadına da vurmazsın ak evladı. güzelim memleket, koca bir tımarhane
Kız ağır küfür edince, eleman da kendini korumak için hafif bir tokat attmış. O tamamen insanî bir tepki göstermiş, haksız değil.
şiddetin her türü sakıncalı lamı cimi yok aq
