onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Ankara'daki Manifest Konserinde Olay Çıktı: Bir Erkek, Genç Kıza Yumruk Attı!

Ankara'daki Manifest Konserinde Olay Çıktı: Bir Erkek, Genç Kıza Yumruk Attı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.08.2025 - 23:44 Son Güncelleme: 28.08.2025 - 23:45

İçerik Devam Ediyor

Son dönemin popüler müzik gruplarından Manifest'in Ankara konserinde kavga çıktı. Seyirciler arasında yaşanan kavgada bir erkek, genç bir kıza yumruk attı. Çevredekilerin büyük tepki gösterdiği olay sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapan Manifest grubu kurucusu Tolga Akış 'Bu şahsın bulunmasıyla ilgili konuyu takip edeceğiz” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ankara'daki Manifest konserinde yaşanan kavganın görüntüleri:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
10
1
1
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
zülkarneyn

kız önce küfür ediyor herhalde, ama ne olursa olsun bir kadına da vurmazsın ak evladı. güzelim memleket, koca bir tımarhane

Mad man

Kız ağır küfür edince, eleman da kendini korumak için hafif bir tokat attmış. O tamamen insanî bir tepki göstermiş, haksız değil.

cyber boy

şiddetin her türü sakıncalı lamı cimi yok aq

king of north

Yaban hayatı koruma alanında bir öküzün saldırısına uğramış