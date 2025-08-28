Beşiktaş Taraftarı, Konferans Ligi'ne Kalamadan Elenen Futbolculara Küfür Etti

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ikinci maçında sahasında karşılaştığı İsviçre ekibi Lausanne'a 1-0 mağlup oldu ve toplamda 2-1'lik skorla elenerek Avrupa kupalarına veda etti. Maçta oynanan kötü futbola ve alınan kötü sonuca sinirlenen siyah beyazlı taraftarlar, maç sonrasında soyunma odasına giden futbolcuları yeniden sahaya çağırdı ve hep bir ağızdan 'Formayı çıkarın s...rin gidin' tezahüratı yaptı.
İşte Beşiktaş taraftarı ile Beşiktaşlı futbolcular arasında yaşananlar...
