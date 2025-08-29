onedio
Eski Rol Arkadaşına Büyük Eleştiri: Tuğba Melis Türk, Deniz Baysal'ın Dizisinde Yaptığı Şiveyle Alay Etti!



29.08.2025 - 11:31

Tuğba Melis Türk, bir zamanlar rol arkadaşı olduğu Deniz Baysal'ın yeni dizisi Taşacak Ha Bu Deniz'de yaptığı şiveyle alay etti. Türk, dalga geçtiği yazıyı Instagram hikayeler üzerinden yayınladı. Deniz Baysal'la daha öncelerde yakın arkadaş oldukları için bu durum haliyle dikkat çekti.

Deniz Baysal ve Tuğba Melis Türk, 2017 yılında yayınlanan Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde bir aradaydılar.



İkili, dizinin yayında olduğu yıllarda gayet samimi görünüyordu. Ayrıca birlikte sosyal medyada sık sık paylaşım yapıyorlardı. Biz de bu yüzden yakın arkadaş olduklarını düşündük hep.

Yakın bir zamanda Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerinde olduğu Taşacak Ha Bu Deniz dizisinin fragmanı yayınlandı.



Uzun zamandır yayınlanması beklenen fragman izleyiciyle buluştu. Kimisi fragmana bayılırken kimisi diziyi ve oyuncularını eleştiri yağmuruna tuttu.

Diziyi eleştirenler arasında Deniz Baysal'ın eski rol arkadaşı da vardı. Tuğba Melis Türk'ün zamanında samimi olduğu arkadaşı Deniz Baysal'ın dizide yaptığı şiveyle dalga geçmesi dikkatleri üstüne çekti.



Instagram üzerinden paylaşılan bu alaylı hikayeyle birlikte de ikilinin eskisi kadar samimi olmadığını öğrenmiş olduk.

