Eski Rol Arkadaşına Büyük Eleştiri: Tuğba Melis Türk, Deniz Baysal'ın Dizisinde Yaptığı Şiveyle Alay Etti!

Tuğba Melis Türk, bir zamanlar rol arkadaşı olduğu Deniz Baysal'ın yeni dizisi Taşacak Ha Bu Deniz'de yaptığı şiveyle alay etti. Türk, dalga geçtiği yazıyı Instagram hikayeler üzerinden yayınladı. Deniz Baysal'la daha öncelerde yakın arkadaş oldukları için bu durum haliyle dikkat çekti.