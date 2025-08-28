"Esme, Esma da" TRT1'de Yayınlanacak Taşacak Bu Deniz'in Tanıtımındaki Şive ve Replikler Tartışma Yarattı
TRT 1 ekranlarında yayınlanacak ve başrollerini Deniz Baysal ile Ulaş Tuna Astepe'nin paylaşacağı Taşacak Bu Deniz dizisinin ilk fragmanı sonunda yayınlandı! Düşman iki ailenin çocukları olan Adil ve Esme'nin aşkını izleyeceğimiz dizinin fragmanı izleyiciyi ikiye böldü. Birlikte yakaladıkları hava büyük beğeni toplasa da tanıtımdaki replikler ve şive konusu izleyicinin kafasını karıştırdı.
Sezonun beklenen Karadeniz dizisi olan Taşacak Bu Deniz, TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
Taşacak Bu Deniz'in ilk tanıtımını buradan izleyebilirsiniz:
Tanıtımda yer alan şive ve replikler tartışma yarattı:
Siz tanıtımı nasıl buldunuz?
