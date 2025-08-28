onedio
"Esme, Esma da" TRT1'de Yayınlanacak Taşacak Bu Deniz'in Tanıtımındaki Şive ve Replikler Tartışma Yarattı

TRT
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.08.2025 - 09:48

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak ve başrollerini Deniz Baysal ile Ulaş Tuna Astepe'nin paylaşacağı Taşacak Bu Deniz dizisinin ilk fragmanı sonunda yayınlandı! Düşman iki ailenin çocukları olan Adil ve Esme'nin aşkını izleyeceğimiz dizinin fragmanı izleyiciyi ikiye böldü. Birlikte yakaladıkları hava büyük beğeni toplasa da tanıtımdaki replikler ve şive konusu izleyicinin kafasını karıştırdı.

Sezonun beklenen Karadeniz dizisi olan Taşacak Bu Deniz, TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerini paylaşacağı diziden gelen ilk karelerde ikilinin yakaladığı uyum bir hayli beğenildi. Merakla beklenen ilk tanıtım da Benfica-Fenerbahçe maçı arasında yayınlandı.

Taşacak Bu Deniz'in ilk tanıtımını buradan izleyebilirsiniz:

Tanıtımda yer alan şive ve replikler tartışma yarattı:

Siz tanıtımı nasıl buldunuz?

