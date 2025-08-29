Burak Özçivit Fahriye Evcen Çiftinin Oğulları Karan’ın Okul Ücreti Dudak Uçuklattı
Magazin dünyasının gözde çiftlerinden biri de Burak Özçivit ve Fahriye Evcen. Son günlerde boşanma iddialarıyla gündeme gelen ancak bu iddiaları kesin dille yalanlayan çiftin büyük oğulları Karan, okullu oldu. Gazeteci Müge Dağıstanlı, Özçivit çiftinin ödediği okul ücretini Instagram hesabından paylaştı.
Gözde evli çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, magazin gündeminden düşmüyor.
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin ödediği okul ücreti ortaya çıktı.
Dudak uçuklatan okul ücreti X'te gündem oldu. İşte yorumlardan bazıları:
