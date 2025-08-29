Burak Özçivit Fahriye Evcen Çiftinin Oğulları Karan’ın Okul Ücreti Dudak Uçuklattı

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in Çalıkuşu dizisindeki rol arkadaşlığı aşka dönüşmüş; çift bu aşkı 2016 yılında evlilikle taçlandırmıştı. Magazin gündeminin en sevdiği çiftlerden biri olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2019 yılında Karan’ı, 2023 yılında ise oğulları Kerem’i kucaklarına aldı.

Son günlerde boşanma iddialarıyla haberlere konu olan çift bu iddiaları kesin dille de reddetmişti. Bu iddiaların nedeni ise Fahriye Evcen’in Instagram’da Özçivit soyadını kaldırması olmuştu.

Ancak çift iddiaların ardından paylaştıkları mutluluk fotoğraflarıyla herkese cevap verdi.