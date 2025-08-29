onedio
article/comments
Burak Özçivit Fahriye Evcen Çiftinin Oğulları Karan'ın Okul Ücreti Dudak Uçuklattı

Burak Özçivit Fahriye Evcen Çiftinin Oğulları Karan’ın Okul Ücreti Dudak Uçuklattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.08.2025 - 20:27

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden biri de Burak Özçivit ve Fahriye Evcen. Son günlerde boşanma iddialarıyla gündeme gelen ancak bu iddiaları kesin dille yalanlayan çiftin büyük oğulları Karan, okullu oldu. Gazeteci Müge Dağıstanlı, Özçivit çiftinin ödediği okul ücretini Instagram hesabından paylaştı.

Gözde evli çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, magazin gündeminden düşmüyor.

Gözde evli çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, magazin gündeminden düşmüyor.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in Çalıkuşu dizisindeki rol arkadaşlığı aşka dönüşmüş; çift bu aşkı 2016 yılında evlilikle taçlandırmıştı. Magazin gündeminin en sevdiği çiftlerden biri olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2019 yılında Karan’ı, 2023 yılında ise oğulları Kerem’i kucaklarına aldı.

Son günlerde boşanma iddialarıyla haberlere konu olan çift bu iddiaları kesin dille de reddetmişti. Bu iddiaların nedeni ise Fahriye Evcen’in Instagram’da Özçivit soyadını kaldırması olmuştu.

Ancak çift iddiaların ardından paylaştıkları mutluluk fotoğraflarıyla herkese cevap verdi.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin ödediği okul ücreti ortaya çıktı.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin ödediği okul ücreti ortaya çıktı.

Çiftin ilk çocukları Karan Özçivit, okullu oldu. Çamlı’da bir koleje gidecek olan Karan’ın ilk okul günü çift tarafından “Yolun hep açık olsun oğlum… Seni çok seviyoruz” sözleriyle paylaşıldı. 

Gazeteci Müge Dağıstanlı, Instagram hesabından çiftin yıllık ödeyeceği okul ücretini paylaştı. İddiaya göre çift kolej için yıllık 1 milyon 250 bin TL ödeyecek.

Dudak uçuklatan okul ücreti X'te gündem oldu. İşte yorumlardan bazıları:

Dudak uçuklatan okul ücreti X'te gündem oldu. İşte yorumlardan bazıları:
twitter.com

twitter.com

twitter.com
twitter.com

twitter.com

