Gece Uyurken Üşümenin Verdiği Histen Babaların Alışveriş Sitemine 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
27.08.2025 - 16:00

Haftanın ortasına geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, çarşamba günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi. 

Keyifli okumalar 💃

Hazırsan başlayalım 🚀

twitter.com

Başladı değil mi o dönem.

twitter.com

Harika bir his.

twitter.com

Sizin de alakasız arkadaşlarınız aynı dönemde aynı ülkede mi?

twitter.com

Özlendi.

twitter.com
Kelime şakasız olmaz.

twitter.com

"Bu acı"

twitter.com

Sizin gibi 10 çift evlense...

twitter.com

Çoğu insanın hayali değil mi bu?

twitter.com

Yarın görüşürüz 👋

