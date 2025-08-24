onedio
Bizi Kedilerin Temsil Etmesinin Verdiği Mutluluktan Sevgiliye Duyulan Sonsuz Güvene 24 Saatin Viral Tweetleri

Bizi Kedilerin Temsil Etmesinin Verdiği Mutluluktan Sevgiliye Duyulan Sonsuz Güvene 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
24.08.2025

Haftanın son gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, pazar günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi. 

Keyifli okumalar 💃

Hazırsan başlayalım 🚀

twitter.com

Kelime şakası yoktu uzun zamandır.

twitter.com

Yeni nesil ünlü dertleri.

twitter.com

Yarışamaz bile.

twitter.com

😻

twitter.com
Çok mantıklı.

twitter.com

Şöyle güven vereceksin.

twitter.com

Babaanne ziyaret edilmiş.

twitter.com

Kesinlikle 💯

twitter.com

Kimlerin yazı nasıl geçiyor?

twitter.com
Yarın görüşürüz 👋

Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
