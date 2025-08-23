onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Düğünde Gelin Çiçeğini Kapmak İsteyen Kadının Yanındaki Kadını Yere Serdiği Anlar

Bir Düğünde Gelin Çiçeğini Kapmak İsteyen Kadının Yanındaki Kadını Yere Serdiği Anlar

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.08.2025 - 23:49

İçerik Devam Ediyor

Düğünlerde çiçek kapma geleneğini bilirsiniz. Gelin, elindeki çiçek buketini arkasına dönerek bekârlara atar ve çiçeği yakalayan kişinin bir sonraki gelin ya da damat olacağına inanılır. Bu gelenek bizim ülkemize özgü değil, özellikle Batı kültürlerinde yaygın. Eğlenceli ve heyecanlı bir an yaratmasının yanı sıra, düğün atmosferine neşe katan bir ritüel olarak görülür. Fakat bazen bu durum bir yarışa da dönüşebiliyor.

Bir kadın, gelin çiçeğini kapmak isterken yanındaki kadını yere serdi. O anlar düğündeki diğer konukları şoke ederken sosyal medyada da viral oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın