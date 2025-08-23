Bir Düğünde Gelin Çiçeğini Kapmak İsteyen Kadının Yanındaki Kadını Yere Serdiği Anlar

Düğünlerde çiçek kapma geleneğini bilirsiniz. Gelin, elindeki çiçek buketini arkasına dönerek bekârlara atar ve çiçeği yakalayan kişinin bir sonraki gelin ya da damat olacağına inanılır. Bu gelenek bizim ülkemize özgü değil, özellikle Batı kültürlerinde yaygın. Eğlenceli ve heyecanlı bir an yaratmasının yanı sıra, düğün atmosferine neşe katan bir ritüel olarak görülür. Fakat bazen bu durum bir yarışa da dönüşebiliyor.
Bir kadın, gelin çiçeğini kapmak isterken yanındaki kadını yere serdi. O anlar düğündeki diğer konukları şoke ederken sosyal medyada da viral oldu.
