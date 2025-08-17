İzlerken Gerileceksiniz! Bir Kadın Diş Telini Ayarlamaya Çalışırken Çenesi Kilitlendi

Ağız ve diş sağlığı, genel sağlık açısından büyük bir öneme sahip bildiğiniz üzere. Sağlıklı dişler ve diş etleri, besinleri doğru şekilde çiğnememizi sağlayarak sindirimi kolaylaştırır ve vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri almasına yardımcı olur. Ayrıca ağızda biriken bakteri ve plaklar, diş çürümesi, diş eti hastalıkları ve kötü nefes gibi sorunlara yol açabileceği gibi, kalp hastalıkları, diyabet ve diğer sistemik rahatsızlıklarla da bağlantılı olabiliyor. Fakat bu durum diş sağlığını kaybetmeden pek de akıllara gelmiyor.

Bir kadın damağını düzeltmeye yarayan diş teli aparatını ayarlamaya çalışırken çenesi kilitlendi. O anlar sadece izlerken bile gerilmemize sebep oldu.