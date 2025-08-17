onedio
İzlerken Gerileceksiniz! Bir Kadın Diş Telini Ayarlamaya Çalışırken Çenesi Kilitlendi

İzlerken Gerileceksiniz! Bir Kadın Diş Telini Ayarlamaya Çalışırken Çenesi Kilitlendi

17.08.2025 - 11:53

Ağız ve diş sağlığı, genel sağlık açısından büyük bir öneme sahip bildiğiniz üzere. Sağlıklı dişler ve diş etleri, besinleri doğru şekilde çiğnememizi sağlayarak sindirimi kolaylaştırır ve vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri almasına yardımcı olur. Ayrıca ağızda biriken bakteri ve plaklar, diş çürümesi, diş eti hastalıkları ve kötü nefes gibi sorunlara yol açabileceği gibi, kalp hastalıkları, diyabet ve diğer sistemik rahatsızlıklarla da bağlantılı olabiliyor. Fakat bu durum diş sağlığını kaybetmeden pek de akıllara gelmiyor.

Bir kadın damağını düzeltmeye yarayan diş teli aparatını ayarlamaya çalışırken çenesi kilitlendi. O anlar sadece izlerken bile gerilmemize sebep oldu.

Buradan izleyebilirsiniz;

Peki çene neden kilitlenir?

Peki çene neden kilitlenir?

Çene kilitlenmesi, genellikle çene eklemi veya çevresindeki kaslardaki sorunlardan kaynaklanır. Çene eklemindeki disk veya kıkırdağın yerinden kayması, kas spazmları, aşırı çiğneme, stres, diş gıcırdatma veya yüz bölgesine alınan darbeler çenenin açılıp kapanmasını zorlaştırabilir. Ayrıca artrit gibi eklem hastalıkları ve dişlerdeki kapanış bozuklukları da çene hareketlerini kısıtlayabilir. Çene kilitlenmesi kısa süreli olduğunda genellikle geçici bir kas spazmından kaynaklansa da, sık tekrar eden veya ağrılı durumlarda uzman bir hekimden yardım almak gerekir. Özellikle uzun süreli çene tedavisi gördüyseniz ya da diş teli tedavisi gördüyseniz bu duruma alışık olabilirsiniz.

