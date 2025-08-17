onedio
Bir Sosyal Medya Kullanıcısının İş Arkadaşlarına Yaptığı Güldüren Karşılaştırma: İş Yerinde vs. Sosyal Medyada

Bir Sosyal Medya Kullanıcısının İş Arkadaşlarına Yaptığı Güldüren Karşılaştırma: İş Yerinde vs. Sosyal Medyada

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.08.2025 - 10:02

Sosyal medyada çoğu kişi en iyi anlarını, en şık görünümlerini ve en mutlu hallerini paylaşıyor. Bu durum, hem kendimizi olumlu bir şekilde yansıtma isteğimizden hem de başkalarının onayını alma arzusundan kaynaklanıyor. Peki ya gerçekte?

Bir sosyal medya kullanıcısı iş arkadaşlarını çalışırken görüntüledi ve o görüntüleri sosyal medydaki paylaşımları ile karşılaştırdı. Ortaya ise gülümseten bir fark çıktı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DMrznobMrvh/
Sosyal medyada herkesin en iyi halini paylaşması pek çok kişinin psikolojisini kötü etkiliyor.

Sosyal medyada herkesin en iyi halini paylaşması pek çok kişinin psikolojisini kötü etkiliyor.

Bu kusursuzluk illüzyonu bir yerden sonra insanın kendisini eksik ya da başarısız hissetmesine sebep oluyor. Bu sebeple bu tarz paylaşımlar insanlara yeniden gerçekliği hatırlatarak kafasındaki yanlış algıyı yıkıyor.

