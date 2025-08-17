Bir Sosyal Medya Kullanıcısının İş Arkadaşlarına Yaptığı Güldüren Karşılaştırma: İş Yerinde vs. Sosyal Medyada

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DMrznobMrvh/
Sosyal medyada çoğu kişi en iyi anlarını, en şık görünümlerini ve en mutlu hallerini paylaşıyor. Bu durum, hem kendimizi olumlu bir şekilde yansıtma isteğimizden hem de başkalarının onayını alma arzusundan kaynaklanıyor. Peki ya gerçekte?
Bir sosyal medya kullanıcısı iş arkadaşlarını çalışırken görüntüledi ve o görüntüleri sosyal medydaki paylaşımları ile karşılaştırdı. Ortaya ise gülümseten bir fark çıktı.
Buradan izleyebilirsiniz;
Sosyal medyada herkesin en iyi halini paylaşması pek çok kişinin psikolojisini kötü etkiliyor.
