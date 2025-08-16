Bütün Havası Değişti: Türk Bir Doktorun Yaptığı Burun Estetiği Sosyal Medyada Viral Oldu

Burun estetiği alanında Türkiye, özellikle son yıllarda uluslararası düzeyde dikkat çeken bir merkez haline geldi. Türk doktorlar, hem deneyimleri hem de yenilikçi teknikleriyle yurtdışından hastaların da ilgisini çekiyor. Estetik cerrahideki başarıları ve sosyal medyada görünürlükleri sayesinde, bazı doktorlar yalnızca Türkiye’de değil, global arenada da tanınır hale geldi. Bu durum, Türkiye’yi burun estetiği konusunda hem kaliteli hem de ulaşılabilir bir destinasyon olarak öne çıkardı. Bunda elbette bir dönem döviz kuru sebebiyle fiyatların uygun gelmesinin de etkisi var.