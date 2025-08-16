onedio
Bütün Havası Değişti: Türk Bir Doktorun Yaptığı Burun Estetiği Sosyal Medyada Viral Oldu

Pelin Yelda Göktepe
16.08.2025 - 23:06

Eskiden estetik operasyonları yalnızca zenginlerde ya da ünlülerde görürdük. Son yıllarda özellikle burun estetiği giderek yaygınlaştı ve artık sadece sağlık sorunlarıyla sınırlı kalmıyor. Estetik kaygılar, sosyal medyanın etkisi ve “ideal güzellik” algısı, insanların burunlarını değiştirme kararlarını tetikliyor. Bu durum hem özgüveni artıran hem de kimlik ve benlik algısı üzerinde tartışmalar yaratan bir trend haline geldi.

Dr. Furkan Şengöz'ün gerçekleştirdiği burun estetiği operasyonu sosyal medyada viral oldu. Kadının yaşadığı değişim beğeni topladı.

Biz saç ekimi ve artık burun estetiği ülkesiyiz.

Burun estetiği alanında Türkiye, özellikle son yıllarda uluslararası düzeyde dikkat çeken bir merkez haline geldi. Türk doktorlar, hem deneyimleri hem de yenilikçi teknikleriyle yurtdışından hastaların da ilgisini çekiyor. Estetik cerrahideki başarıları ve sosyal medyada görünürlükleri sayesinde, bazı doktorlar yalnızca Türkiye’de değil, global arenada da tanınır hale geldi. Bu durum, Türkiye’yi burun estetiği konusunda hem kaliteli hem de ulaşılabilir bir destinasyon olarak öne çıkardı. Bunda elbette bir dönem döviz kuru sebebiyle fiyatların uygun gelmesinin de etkisi var.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
