Bebeğini Kaybeden Bir Anne Kendisine Başsağlığı Dileyenlerin Akrabalarının Hadsiz Yorumlarını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
16.08.2025 - 16:33

Bebek bekleme süreci çoğu anne-baba adayı için tarifsiz bir heyecanın yaşandığı bir süreç. Her geçen günle birlikte bebeğin gelişimini takip etmek, ilk tekmelerini hissetmek, ultrason görüntülerine bakmak ya da isim hayalleri kurmak gibi pek çok heyecan bu sürece eşlik eder. Elbette bir bebeği kaybetmek de oldukça zordur. Fakat bazı insanlar bu duruma oldukça farklı bir bakış açısıyla bakıyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı, bebeğini kaybettikten sonra akrabalarından gelen hadsiz başsağlığı dileklerini paylaştı. Söylenen sözler sinirleri bozdu.

Yas süreci, insanın en kırılgan olduğu dönemlerden biridir.

Aynı zamanda herkes yas sürecini başka bir şekilde yaşar. Kaybın ağırlığıyla baş etmeye çalışırken bir yandan da çevreden gelen düşüncesiz yorumlar yarayı daha da derinleştirebilir. “Hayat devam ediyor” ya da “Daha kötüsü olabilirdi” gibi sözler, iyi niyetle söylense bile acıyı küçümseyici bir etki bırakabilir. Oysa yas tutan kişinin en çok ihtiyacı olan şey, aceleyle teselli edilmeye çalışmak değil, duygularının anlaşılması ve yanında sessizce durulmasıdır. Bu dönemde empati kurmak, dinlemek ve sabır göstermek; söylenmiş yüzlerce klişe sözden çok daha iyileştirici olabilir.

