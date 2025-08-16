Bebeğini Kaybeden Bir Anne Kendisine Başsağlığı Dileyenlerin Akrabalarının Hadsiz Yorumlarını Paylaştı

Aynı zamanda herkes yas sürecini başka bir şekilde yaşar. Kaybın ağırlığıyla baş etmeye çalışırken bir yandan da çevreden gelen düşüncesiz yorumlar yarayı daha da derinleştirebilir. “Hayat devam ediyor” ya da “Daha kötüsü olabilirdi” gibi sözler, iyi niyetle söylense bile acıyı küçümseyici bir etki bırakabilir. Oysa yas tutan kişinin en çok ihtiyacı olan şey, aceleyle teselli edilmeye çalışmak değil, duygularının anlaşılması ve yanında sessizce durulmasıdır. Bu dönemde empati kurmak, dinlemek ve sabır göstermek; söylenmiş yüzlerce klişe sözden çok daha iyileştirici olabilir.