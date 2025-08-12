Evlilik Teklifi Ederken Felaketin Eşiğinden Dönen Bu İnsanlar "Farklı Bir Teklif" Planlayanları Düşündürecek

Günümüzde evlilik teklifi, sadece “evlenir misin?” sorusunu sormaktan çok daha fazlası haline geldi bildiğiniz üzere. İnsanlar, bu özel anı unutulmaz kılmak için farklı, yaratıcı ve dikkat çekici fikirler arıyor. Özellikle de sosyal medyada 'en farklı' teklif adeta bir yarışa dönüşmüş durumda. Kimi gökyüzünde uçakla yazı yazdırıyor, kimi suların altında yüzük çıkarıyor, kimi ise bir film sahnesi gibi kurgulanmış, bazen yürekleri ağızlara getiren senaryolarla teklifini yapıyor. Haliyle beklenmedik kazalar da kaçınılmaz oluyor. Sosyal medyada evlilik teklifi kazaları bir araya getirildi. Tüm bu görüntüler art arda gelince kahkaha da kaçınılmaz oldu.