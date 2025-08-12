onedio
Evlilik Teklifi Ederken Felaketin Eşiğinden Dönen Bu İnsanlar "Farklı Bir Teklif" Planlayanları Düşündürecek

12.08.2025 - 10:51

Günümüzde evlilik teklifi, sadece “evlenir misin?” sorusunu sormaktan çok daha fazlası haline geldi bildiğiniz üzere. İnsanlar, bu özel anı unutulmaz kılmak için farklı, yaratıcı ve dikkat çekici fikirler arıyor. Özellikle de sosyal medyada 'en farklı' teklif adeta bir yarışa dönüşmüş durumda. Kimi gökyüzünde uçakla yazı yazdırıyor, kimi suların altında yüzük çıkarıyor, kimi ise bir film sahnesi gibi kurgulanmış, bazen yürekleri ağızlara getiren senaryolarla teklifini yapıyor. Haliyle beklenmedik kazalar da kaçınılmaz oluyor. Sosyal medyada evlilik teklifi kazaları bir araya getirildi. Tüm bu görüntüler art arda gelince kahkaha da kaçınılmaz oldu.

Buradan izleyebilirsiniz;

Bazen yaşanan kazalar güldürmeyebiliyor.

Bazen yaşanan kazalar güldürmeyebiliyor.

Hatırlarsanız 2019’da Tanzanya’daki Pemba Adası’nda bir tatil köyünde su altı otel odasında kalan bir çiftin tatilleri kabusa dönüşmüştü. Adam, sevgilisine sürpriz yapmak için deniz altında camın önüne dalış yaparak bir not gösterdi ve yüzük çıkardı. Ancak su yüzüne geri dönemeden boğuldu. Bu hikaye pek çok kişinin hafızasına bir travma olarak kazındı.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
