Bazıları Oldukça Benzer: Rus Bir İçerik Üreticisi Ülkesindeki Cenaze Geleneğini Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
17.08.2025 - 10:38

Her ülkenin kendine özgü düğün, yemek, eğlence kültürü ve geleneği bulunuyor. Bu gelenekler o toplumun tarihini, inançlarını ve sosyal değerlerini yansıtıyor. Örneğin düğünlerdeki ritüeller, kullanılan kıyafetler ve geleneksel müzikler, o bölgenin geçmişteki yaşam tarzını ve aile yapısını özetliyor. Benzer şekilde, yemek kültürü hem coğrafi koşulları hem de tarih boyunca oluşmuş alışkanlıkları yansıtırken, eğlence biçimleri de insanların toplumsal ilişkilerini ve kutlama anlayışlarını ortaya koyar. Bu durum cenaze kültüründe de kendini gösteriyor.

Rus bir içerik üreticisi ülkesindeki cenaze geleneğini paylaştı. Yapılan ritüellerin bazıları kimine ürkütücü gelse de bizim geleneklerimize pek de uzak olmadığı görüldü.

"Cenaze iki gün evde bekletiliyor"

Cenazenin iki gün evin içinde, tabut kapağının ise evin kapısında bekletilmesi pek çok kişiye ürkütücü geldi. Ayrıca ölen kişiye makyaj yapılması ve özel kıyafetler giydirilmesi ise garip bulundu. Bunun dışında belirli günlerde vefat eden kişi için yemek yedirilmesi ve aynaların örtülmesi gibi bazı benzerlikler de dikkat çekti.

