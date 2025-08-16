onedio
Afganistan'a Giden Bir Türk, Oradaki İki Genç Kızla Ülkeleri Hakkında Konuştu: "Okullar Kapalı Gidemiyoruz"

Pelin Yelda Göktepe
16.08.2025 - 19:29

Bildiğiniz üzere Afganistan, 15 Ağustos 2021’de Taliban’ın başkent Kabil’i ele geçirmesiyle yeniden Taliban yönetimine geçti. Bu gelişme, ülkenin siyasi ve toplumsal yapısında köklü değişikliklere yol açtı. Taliban kendi kurallarına dayalı bir emirlik ilan etti. Uluslararası arenada ise Afganistan büyük ölçüde izole hale geldi. Birçok ülke Taliban yönetimini resmi olarak tanımadı ve ekonomik yaptırımlar, halkın yaşam koşullarını daha da zorlaştırdı.

'kendiyolda' isimli içerik üreticisinin başı daha önce Taliban ile belaya girmişti hatırlarsanız. Kendisi Afganistan'da iki genç kızla ülkeleri hakkında konuştu. Afganistan'ı sevmediklerini söyleyen kızlar, ülkenin durumunu gözler önüne serdi.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Okullar kapalı. Gidemiyoruz. Burası iyi değil, özgür değiliz."

Taliban yönetimi ile birlikte kadınların eğitim ve çalışma hakları büyük ölçüde kısıtlandı, basın özgürlüğü zayıfladı ve halk üzerinde daha sert bir dini otorite kuruldu. Kız çocukları yalnızca 6. sınıfa kadar eğitim alıyor. 'kendiyolda' isimli içerik üreticisinin belirttiğine göre bazı aileler kendi imkanları ile çocuklarına İngilizce eğitim aldırıyor.

