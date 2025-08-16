Afganistan'a Giden Bir Türk, Oradaki İki Genç Kızla Ülkeleri Hakkında Konuştu: "Okullar Kapalı Gidemiyoruz"

Bildiğiniz üzere Afganistan, 15 Ağustos 2021’de Taliban’ın başkent Kabil’i ele geçirmesiyle yeniden Taliban yönetimine geçti. Bu gelişme, ülkenin siyasi ve toplumsal yapısında köklü değişikliklere yol açtı. Taliban kendi kurallarına dayalı bir emirlik ilan etti. Uluslararası arenada ise Afganistan büyük ölçüde izole hale geldi. Birçok ülke Taliban yönetimini resmi olarak tanımadı ve ekonomik yaptırımlar, halkın yaşam koşullarını daha da zorlaştırdı.

'kendiyolda' isimli içerik üreticisinin başı daha önce Taliban ile belaya girmişti hatırlarsanız. Kendisi Afganistan'da iki genç kızla ülkeleri hakkında konuştu. Afganistan'ı sevmediklerini söyleyen kızlar, ülkenin durumunu gözler önüne serdi.