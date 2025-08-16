onedio
Almanya'da Yaşayan Bir Vatandaş Ülkedeki Müstakil Bir Evin Satış Fiyatını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
16.08.2025 - 17:00

Son yıllarda emlak sektöründeki hızlı fiyat artışı, özellikle büyük şehirlerde ev sahibi olmayı giderek zorlaştırdı. Kiraların ve konut fiyatlarının alım gücünün çok üzerine çıkması, birçok insanı farklı arayışlara yöneltti. Bu süreçte bazı yatırımcılar ve aileler, hem daha uygun maliyetli seçenekler bulabilmek hem de farklı bir yaşam standardına kavuşmak için yurt dışından ev alma fikrine yöneldi. Peki Almanya'da ev fiyatları nasıl?

'almanyadan_erhan' isimli içerik üreticisi Almanya'daki müstakil bir evin fiyatını paylaştı. Elbette hem ev hem de fiyatı Türkiye ile karşılaştırıldı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Uygun mu pahalı mı?

Bremen'de bulunan bu evin fiyatı 225 bin Euro, yani yaklaşık 10 milyon 774 bin TL. İstanbul'da ortalama bir apartman dairesi fiyatına Almanya'da müstakil bir ev sahibi olmak pek çok kişiye daha makul geldi. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.

