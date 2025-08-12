Bir Anne Amerika'da Devlet Okuluna Başlayan Çocuğunun Sınıfını Gösterdi: Temizlik ve Düzen Beğeni Topladı

Çocuklar, günlerinin büyük bir kısmını okulda geçiriyor. Bu yüzden okulların, yalnızca eğitim verilen yerler olmaktan çıkarak çocukların sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerini de destekleyen yaşam alanları haline gelmeleri gerekiyor. Uzun saatler boyunca okulda bulunan öğrencilerin sağlıklı beslenme imkanına erişmeleri, dinlenme ve sosyalleşme için yeterli zamanlarının olması, güvenli ve motive edici bir ortamda eğitim görmeleri önemli.

Amerika'da yaşayan bir Türk aile, çocuklarının bu yıl eğitim göreceği okulu paylaştı. Okulun temizliği ve sınıfların çocukların eğlenebileceği şekilde düzenlenmiş olması dikkat çekti.