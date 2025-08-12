onedio
Bir Anne Amerika'da Devlet Okuluna Başlayan Çocuğunun Sınıfını Gösterdi: Temizlik ve Düzen Beğeni Topladı

Pelin Yelda Göktepe
12.08.2025 - 14:50

Çocuklar, günlerinin büyük bir kısmını okulda geçiriyor. Bu yüzden okulların, yalnızca eğitim verilen yerler olmaktan çıkarak çocukların sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerini de destekleyen yaşam alanları haline gelmeleri gerekiyor. Uzun saatler boyunca okulda bulunan öğrencilerin sağlıklı beslenme imkanına erişmeleri, dinlenme ve sosyalleşme için yeterli zamanlarının olması, güvenli ve motive edici bir ortamda eğitim görmeleri önemli.

Amerika'da yaşayan bir Türk aile, çocuklarının bu yıl eğitim göreceği okulu paylaştı. Okulun temizliği ve sınıfların çocukların eğlenebileceği şekilde düzenlenmiş olması dikkat çekti.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DNNxtm...
Buradan izleyebilirsiniz;

Türkiye'de benzer okullar bir ev parasına.

Ülkemizde de benzer biçimlerde dizayn edilmiş okullar mevcut. Fakat ücretleri, neredeyse bir ev fiyatına. Eğitim bir ülkenin temelidir. Sağlıklı bir eğitim sistemi ve ortamı ülkenin geleceğine yatırımdır. Bu sebeple herkesin eşit koşullarda eğitim imkanına sahip olması önemli.

