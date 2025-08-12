Bir Anne Amerika'da Devlet Okuluna Başlayan Çocuğunun Sınıfını Gösterdi: Temizlik ve Düzen Beğeni Topladı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DNNxtm...
Çocuklar, günlerinin büyük bir kısmını okulda geçiriyor. Bu yüzden okulların, yalnızca eğitim verilen yerler olmaktan çıkarak çocukların sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerini de destekleyen yaşam alanları haline gelmeleri gerekiyor. Uzun saatler boyunca okulda bulunan öğrencilerin sağlıklı beslenme imkanına erişmeleri, dinlenme ve sosyalleşme için yeterli zamanlarının olması, güvenli ve motive edici bir ortamda eğitim görmeleri önemli.
Amerika'da yaşayan bir Türk aile, çocuklarının bu yıl eğitim göreceği okulu paylaştı. Okulun temizliği ve sınıfların çocukların eğlenebileceği şekilde düzenlenmiş olması dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'de benzer okullar bir ev parasına.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın